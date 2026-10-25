El Bayern vence al Friburgo a domicilio y supera al Dortmund

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El Bayern vence al Friburgo a domicilio y supera al Dortmund

Bundesliga alemanaen el partido central de la 7ª jornada, el Bayern Múnich dirigido por Vincent Kompany visitó al Friburgo que está realizando una gran temporada. En un duelo intenso, los bávaros lograron una victoria sólida por 3-1 .

Un dato curioso es que los 4 goles del encuentro fueron anotados por jugadores del Bayern: los visitantes marcaron tres veces y anotaron un autogol a favor del rival.

Dominio constante y sentencia en el 90+5'

Los muniqueses resolvieron el partido desde la primera mitad:

  • Minuto 16: Apertura del marcador por Upamecano: El defensa Dayot Upamecano aprovechó una jugada a balón parado para adelantar al Bayern (0-1);

  • Minuto 42: El disparo de Gnabry: Poco antes del descanso, Serge Gnabry amplió la ventaja para poner el 0-2;

  • Minuto 82: Autogol inesperado: Durante un ataque del Friburgoal final del partido, el centrocampista del Bayern Bischof marcó en propia puerta, recortando distancias (1-2);

  • Minuto 90+5': El golpe final de Olise: En los últimos segundos del tiempo añadido, Michael Olise culminó un contraataque rápido para sentenciar el encuentro (1-3).

Tabla de posiciones: 17 puntos y liderato en la Bundesliga

Esta importante victoria aclara la situación en la parte alta de la tabla:

  • El Bayern en el primer puesto: Gracias a los 3 puntos obtenidos, los muniqueses alcanzan los 17 puntos y superan por diferencia de goles a su eterno rival, el Borussia Dortmund (17 puntos), ascendiendo al 1er lugar ;

  • El Friburgo se mantiene en el top 3: A pesar de la derrota, los locales conservan la 3ª posición de la liga con 13 puntos .

Ficha del partido:

Bundesliga. 7ª jornada

Friburgo — Bayern 1-3

25 de octubre, Europa-Park Stadion

  • Goles: Bischof 82 (p.p.) — Upamecano 16, Gnabry 42, Olise 90+5.

  • Friburgo: Beckhaus, Suzuki, Beste (Iriye, 63), Ginter, Lienhart (Rosenfelder, 77), Makengo, Osterhage (Yamamoto, 58), Thiede, Höler (Matanovic, 58), Scherhant (Grifo, 77), Eggestein.

  • Bayern: Urbig, Stanisic (Boey, 61), Tah, Upamecano, Brown (Davies, 73), Bischof, Laimer, Carl (Ito, 86), Olise, Gnabry (Saibari, 61), Kane.

  • Amonestaciones: Höler 25, Beste 55, Tah 65, Eggestein 85.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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