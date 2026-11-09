9ª jornada de la Bundesliga: el Friburgo vence al Union Berlin y el Hoffenheim al Schalke

Se han disputado los dos últimos encuentros de la 9ª jornada de la Bundesliga alemana. Estos partidos, que cerraron la jornada, fueron especialmente importantes para los equipos que luchan por los puestos de cabeza y para aquellos que intentan salir de la zona de peligro.

El Friburgo derrotó con autoridad al Union Berlin en casa, recuperando su posición en el podio. En el último partido de la jornada, el Hoffenheim logró una victoria crucial en su estadio frente al Schalke.

Último día de la jornada: Victorias y momentos clave

Ambos encuentros fueron intensos y se disputaron a un ritmo elevado:

La presión del Friburgo en la segunda parte (2:0): Los locales aumentaron su intensidad tras el descanso. Rani Khedira abrió el marcador con un autogol en el minuto 55, y Yuito Suzuki anotó el segundo tanto en el minuto 67, asegurando el regreso de su equipo a la 3ª posición.

Los golpes decisivos del Hoffenheim en la primera parte (2:1): Tras tomar la iniciativa desde el principio, los locales se adelantaron con goles de Asllani en el minuto 10 y de Lemperle en el 26. Aunque el delantero del Schalke, Adamu, recortó distancias en el minuto 81, no fue suficiente para evitar la derrota de los visitantes.

Bundesliga. Resultados finales de la 9ª jornada

Friburgo — Union Berlin 2:0 8 de noviembre, Europa-Park Stadion Goles: Khedira (55, p.p.), Suzuki (67).

Hoffenheim — Schalke 2:1 8 de noviembre, PreZero Arena Goles: Asllani (10), Lemperle (26) — Adamu (81).

Situación en la tabla

Tras la conclusión de la 9ª jornada, la posición de los equipos en la tabla es la siguiente: