La Bundesliga alemana de ajedrez, considerada el campeonato de clubes más prestigioso y potente de Europa, ha comenzado oficialmente la temporada 2026/2027. Uzchess según informa el portal, 5 famosos grandes maestros uzbekos han sido incorporados oficialmente a los 16 grandes clubes que competirán por el título esta temporada.

Las tres primeras rondas se disputarán del 9 al 11 de octubre, donde las mentes más brillantes del planeta se enfrentarán en 8 tableros.

¿En qué grandes clubes juegan las estrellas uzbekas?

Los ajedrecistas uzbekos ocupan un lugar importante en las filas del actual campeón y de los principales favoritos de la Bundesliga:

« SC Viernheim » — Nodirbek Abdusattorov: Como uno de los líderes clave de este equipo, que ostenta el título de campeón, Abdusattorov ayudará a defender la corona;

« OSG Baden-Baden » — Kasimdzhanov, Sindarov y Vokhidov: Uno de los clubes más laureados de la historia de la Bundesliga, el «Baden-Baden», cuenta con tres grandes maestros uzbekos en sus filas: el ex campeón mundial Rustam Kasimdzhanov, Javokhir Sindarov y Shamsiddin Vokhidov;

« FC Bayern München » — Nodirbek Yakubboev: Otro de nuestros experimentados grandes maestros, Nodirbek Yakubboev, jugará para la sección de ajedrez del famoso superclub muniqués.

Según el reglamento de la competición, el cuerpo técnico de los clubes anunciará antes de cada ronda qué cinco ajedrecistas se sentarán ante el tablero en el primer día de juego.

La generación dorada compuesta por los héroes de la Olimpiada

Estos ajedrecistas, incluidos en la lista de participantes de la Bundesliga, son considerados los verdaderos líderes del ajedrez uzbeko actual:

Triunfo olímpico: Nodirbek Abdusattorov y el equipo nacional de Uzbekistán, liderado por Javokhir Sindarov, subieron a lo más alto del podio en la Olimpiada de Ajedrez de 2026, trayendo una histórica medalla de oro a nuestro país;

Excelente forma deportiva: Nuestros jóvenes grandes maestros, que siguen ascendiendo en el ranking mundial, ocupan ahora un lugar sólido entre los jugadores más valiosos y demandados a nivel de clubes europeos.

Fenómeno de la Bundesliga: una tradición desde 1980

La Bundesliga alemana de ajedrez no es solo un campeonato nacional, sino la plataforma más prestigiosa que reúne a la élite mundial del ajedrez:

16 equipos y 8 tableros: La competición se celebra ininterrumpidamente desde 1980. En ella, 16 de los mejores equipos se enfrentan en intensos duelos paralelos en 8 tableros por encuentro;

Clasificación para el campeonato europeo: Los equipos ganadores de esta liga se convierten en los favoritos absolutos de la Copa de Europa de Clubes.

Campeón actual Nodirbek Abdusattorov ¿Podrá mantener el título de su club o el trío uzbeko del «Baden-Baden» ganará un nuevo trofeo? La temporada de la Bundesliga de este año promete ser más emocionante que nunca para los aficionados locales.