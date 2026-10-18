El Bayer vence al Friburgo en casa y entra en el top 4

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El Bayer vence al Friburgo en casa y entra en el top 4

Bundesliga alemanaen el marco de la 6.ª jornada, dos equipos destacados que luchan por la parte alta de la tabla se enfrentaron: Bayer y Friburgo en el magnífico estadio BayArena de Leverkusen.

En el intenso duelo del 18 de octubre, aunque empezaron perdiendo, los locales remontaron gracias a la brillante actuación del delantero checo Patrik Schickquien anotó y dio una asistencia para sellar la victoria por 2-1.

Gol rápido, respuesta de Maza y el tanto decisivo de Schick

El encuentro comenzó con una presión inesperada de los visitantes:

  • Sherhant abre el marcador: En el minuto 14, un contraataque del Friburgo dio sus frutos y Sherhant marcó con un disparo preciso para adelantar a los visitantes — 0-1;

  • Igualdad de Maza: Los de Leverkusen no tardaron en responder. En el minuto 19, tras un pase de Patrik Schick, Maza restableció el equilibrio — 1-1;

  • El gol de la victoria en el minuto 76: Dominando la segunda parte, el Bayer logró su objetivo en el minuto 76: Patrik Schick superó al portero rival para asegurar el 2-1 final.

Ficha del partido

Bundesliga. 6.ª jornada

Bayer — Friburgo 2-1

18 de octubre, BayArena.

Goles: Maza (19), Schick (76) — Sherhant (14).

Amonestación: Treub (39).

  • Bayer: Flekken, Kwanzaa, Tapsoba, Medina, Gutiérrez, García, Fernandes, Diaby (Tillman, 73), Maza (Hofmann, 84), Daniel (Tella, 59), Schick.

  • Friburgo: Beckhaus, Treub (Kübler, 64), Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhart (Osterhage, 77), Beste (Iri, 77), Goto (Höler, 65), Sherhant (Grifo, 89), Matanović.

Situación en la tabla

Gracias a esta victoria, de la Bundesliga la competencia entre los líderes se intensifica:

  • El Bayer sube al 4.º puesto: El club de Leverkusen suma 13 puntos y se asienta en la 4.ª posición de la tabla;

  • Friburgo en el podio: A pesar de la derrota, el Friburgo también cuenta con 13 puntos y mantiene su 3.ª posición por diferencia de goles.

BayerFriburgoPatrik SchickBayArenaBundesliga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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