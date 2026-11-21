El Bayern no pudo con el Colonia: Kane y Olise se lesionan
En la 10ª jornada de la Bundesliga, el Bayern empató en casa contra el Colonia. Los muniqueses terminaron el encuentro con un 1-1, perdiendo además a dos jugadores clave por lesión.
En la décima jornada del campeonato alemán, el Bayern recibió al Colonia en su estadio. Aunque los visitantes abrieron el marcador en Múnich, el Bayern igualó antes del descanso. En la segunda mitad, ninguno de los equipos logró marcar el gol de la victoria.
El Colonia golpea primero, el Bayern responde
El marcador se inauguró en el minuto 12. Moore adelantó al Colonia, creando problemas inesperados para los locales. Sin embargo, el Bayern aumentó la presión y logró restablecer el equilibrio antes del final de la primera parte.
En el minuto 37, el gol de Brown permitió a los muniqueses tomar aire. Así, los equipos se fueron al descanso con un 1-1.
Kane y Olise abandonan el campo por lesión
Otro aspecto preocupante para el Bayern durante el partido fue la lesión de dos jugadores importantes. Harry Kane y Michael Olise tuvieron que abandonar el terreno de juego prematuramente.
Kane fue sustituido en el minuto 20 y Olise en el 46. Por el momento, no hay información precisa sobre el alcance de sus lesiones ni el tiempo de recuperación.
El Bayern mantiene el liderato
Tras el empate, el Bayern dirigido por Vincent Kompany sigue liderando el campeonato con 22 puntos. El Colonia ocupa la 14ª posición de la tabla con 10 puntos.
Bundesliga, 10ª jornada
Bayern — Colonia — 1:1
Goles: Brown, 37 — Moore, 12.
Bayern: Urbig, Laimer (Musiala, 70), Upamecano (Min-jae, 70), Tah, Stanisic, Kimmich, Brown, Lennart, Olise (Binder, 46), Kane (Bischof, 20).
Colonia: Schwäbe, Schmid, Simpson, Lochoshvili, Sosa, Moore, Sebulonsen, Ocon, Krauss, Maina (Tilmann, 77), El Mala (Heski, 85).
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