En la 10ª jornada de la Bundesliga, el Bayern empató en casa contra el Colonia. Los muniqueses terminaron el encuentro con un 1-1, perdiendo además a dos jugadores clave por lesión.

En la décima jornada del campeonato alemán, el Bayern recibió al Colonia en su estadio. Aunque los visitantes abrieron el marcador en Múnich, el Bayern igualó antes del descanso. En la segunda mitad, ninguno de los equipos logró marcar el gol de la victoria.

El Colonia golpea primero, el Bayern responde

El marcador se inauguró en el minuto 12. Moore adelantó al Colonia, creando problemas inesperados para los locales. Sin embargo, el Bayern aumentó la presión y logró restablecer el equilibrio antes del final de la primera parte.

En el minuto 37, el gol de Brown permitió a los muniqueses tomar aire. Así, los equipos se fueron al descanso con un 1-1.