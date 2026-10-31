Estado de emergencia en el Bayern: Kompany apartado del derbi tras su hospitalización

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Estado de emergencia en el Bayern: Kompany apartado del derbi tras su hospitalización

El entrenador del Bayern de Múnich Vincent Kompany Bundesligaha sido apartado por completo de la preparación del crucial encuentro contra el Borussia Dortmund, correspondiente a la 8ª jornada. La directiva del club muniqués decidió no involucrar al técnico de 40 años en las actividades diarias para no poner en riesgo su salud, tras haber recibido el alta hospitalaria recientemente.

La directriz interna del club es tan estricta que incluso se ha prohibido terminantemente al cuerpo técnico hablar de fútbol con Kompany por teléfono.

«Hemos recibido instrucciones claras»: la declaración de Aaron Danks

El asistente de Kompany, quien ejerce como entrenador interino, Aaron Danks comentó la situación ante la prensa:

«No estamos hablando de fútbol con él en absoluto en este momento. El club y el equipo médico nos han dado instrucciones muy claras al respecto. Debe recuperarse por completo, evitar el estrés innecesario y pasar tiempo con su familia. Lo estamos manteniendo al margen de todos los asuntos del equipo para que pueda recuperarse plenamente y regresar con éxito».

¿Qué sucedió? (Detalles del diagnóstico médico)

El malestar del técnico belga ocurrió a principios de semana:

  • Incidente en el entrenamiento: El 23 de octubre, Kompany perdió el conocimiento repentinamente durante un entrenamiento del equipo reserva del Bayern y fue trasladado de urgencia al hospital;

  • Diagnóstico médico: Tras exámenes exhaustivos, se le diagnosticó una irritación de las meninges;

  • Tratamiento y reposo en casa: El 28 de octubre, el entrenador belga recibió el alta hospitalaria. Actualmente sigue un tratamiento farmacológico bajo supervisión médica y cumple con un régimen de descanso total.

¿Quién dirigirá el «Der Klassiker»?

Hoy, de la Bundesliga, en el duelo central entre el Bayern y el Borussia Dortmund, que acaparará la atención de millones de aficionados en esta 8ª jornada, el banquillo muniqués será dirigido por Aaron Danks Kompany, por su parte, deberá seguir el derbi desde casa, frente al televisor, siguiendo las recomendaciones médicas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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