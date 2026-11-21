El delantero estrella del Bayern, Harry Kane, ha sufrido una lesión grave. Se espera que la recuperación del futbolista inglés dure aproximadamente tres meses. Por ello, no podrá ayudar a los muniqueses durante el resto del año 2026. Para los seguidores del Bayern, el partido de la 10ª jornada de la Bundesliga contra el Colonia (1-1) terminó con una noticia desagradable. El principal goleador del equipo, Harry Kane, se lesionó en la primera parte y tuvo que abandonar el campo prematuramente. Inicialmente, hubo gran preocupación por el estado del jugador. Ahora se conocen los detalles precisos de la lesión. El regreso a las canchas del delantero inglés podría retrasarse hasta 2027.

¿Qué parte se ha lesionado Kane? El director deportivo del Bayern, Max Eberl, informó sobre la lesión del jugador. Según sus palabras, Kane sufre una rotura de los ligamentos de la sindesmosis que unen la tibia y el peroné. Esta lesión supone un problema serio para el futbolista, ya que dichos ligamentos son fundamentales para garantizar la estabilidad entre el pie y los huesos de la pierna. Tras lesionarse en la primera parte contra el Colonia, Kane no pudo continuar el encuentro. Después del partido, el entrenador Vincent Kompany confirmó que el delantero no podrá ayudar al equipo durante varios meses. ¿Cuándo volverá Kane a jugar? Según informa Sky Sport Deutschland, el proceso de recuperación del delantero inglés podría durar aproximadamente tres meses. Si se mantiene este plazo, Kane no volverá a jugar en lo que queda de 2026. Se espera que su regreso se produzca en 2027.