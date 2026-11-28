Tensiones en el Bayern: jugadores y agentes descontentos con el trato a Musiala
Dentro del club «Bayern» , el ambiente se tensa; varios jugadores del equipo apoyan abiertamente al centrocampista Jamal Musiala, cuya relación con la directiva se ha complicado. Así lo informó The Touchline .
Los agentes también advierten a sus clientes
Se informa que la postura y actitud de la directiva del «Bayern» respecto a la reciente lesión de Jamal Musiala está generando un creciente descontento entre los miembros de la plantilla.
Estas acciones de los dirigentes han decepcionado no solo a los jugadores, sino también a influyentes agentes de futbolistas. Ahora, recomiendan a sus clientes pensarlo bien antes de considerar un traspaso al gigante alemán.
Tabla de posiciones y el partido de hoy contra el «Hamburg»
A pesar de estos rumores en torno al equipo, Vincent Kompany y sus pupilos continúan luchando por el título en la Bundesliga:
Estadísticas
Información oficial
El jugador en el centro del conflicto
Jamal Musiala (la reacción de la directiva a su lesión causó malestar)
Situación tras la jornada 10 de la Bundesliga
22 puntos en la tabla 2.º lugar
Próximo encuentro (jornada 11)
«Hamburg» — «Bayern» (visitante)
Fecha y hora del partido
Hoy, 28 de noviembre, a las 19:30
¿Cómo crees que afectará este desacuerdo entre la directiva del «Bayern» y Jamal Musiala a los resultados del gigante alemán y a sus planes de fichajes en verano?
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