Dentro del club «Bayern» , el ambiente se tensa; varios jugadores del equipo apoyan abiertamente al centrocampista Jamal Musiala, cuya relación con la directiva se ha complicado. Así lo informó The Touchline .

Los agentes también advierten a sus clientes

Se informa que la postura y actitud de la directiva del «Bayern» respecto a la reciente lesión de Jamal Musiala está generando un creciente descontento entre los miembros de la plantilla.

Estas acciones de los dirigentes han decepcionado no solo a los jugadores, sino también a influyentes agentes de futbolistas. Ahora, recomiendan a sus clientes pensarlo bien antes de considerar un traspaso al gigante alemán.