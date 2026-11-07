Lluvia de goles en la Bundesliga: ¿Cómo terminaron los duelos clave de la jornada 9?

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Lluvia de goles en la Bundesliga: ¿Cómo terminaron los duelos clave de la jornada 9?

Han concluido los encuentros de la 9.ª jornada de la Bundesliga alemana, intensificando la lucha por el título.

Mientras que el líder del campeonato, el Bayern de Múnich, logró una victoria sólida a domicilio, su perseguidor, el Borussia Dortmund, tampoco dejó escapar puntos en casa. En el partido más goleador de la jornada, el RB Leipzig aplastó a su rival con un marcador abultado.

Victoria visitante del Bayern: los goles de Kimmich y Karl

El club muniqués visitó el campo del Mainz y controló el ritmo del partido desde los primeros minutos:

  • Inicio sólido: Joshua Kimmich abrió el marcador en el minuto 14, mientras que Karl amplió la ventaja en el minuto 57;

  • Respuesta en el último suspiro: En el minuto 90+3, durante el tiempo añadido, Tietz recortó distancias para los locales, pero no fue suficiente para evitar la victoria del Bayern por 2-1;

  • Situación en la tabla: Tras este resultado, los muniqueses mantienen el 1.er puesto de la clasificación con 21 puntos.

Doblete de Nmecha para el Borussia Dortmund y la persecución continúa

Los de Dortmund lograron una victoria crucial en casa en un tenso duelo contra el Elversberg, una de las revelaciones de la temporada:

  • El heroísmo de Felix Nmecha: El destino del partido lo sentenció Nmecha con un doblete en la segunda mitad; el centrocampista anotó en los minutos 55 y 71;

  • La peligrosa resistencia visitante: El Elversberg reavivó la intriga con un gol de Fuitkeu en el minuto 81, pero el Dortmund logró mantener el resultado (2-1);

  • Empate a puntos: El Borussia Dortmund también alcanza los 21 puntos y sigue de cerca al Bayern en la 2.ª posición por diferencia de goles.

El RB Leipzig responde a un gol en el minuto 1 con una manita

El partido más dramático y goleador de la jornada tuvo lugar en Leipzig:

  • Golpe inesperado: El Augsburgo abrió el marcador en el minuto 1 gracias a Kade, dejando a los locales en estado de shock;

  • Cinco goles y remontada: A partir de ahí, los «Toros» ofrecieron un auténtico espectáculo goleador. Banzuzi (33), Nkunku (45), Raum (45+1), Romulo (60) y Baumgartner (66) marcaron sucesivamente para celebrar una contundente victoria por 5-1;

  • 3.er puesto consolidado: Con 18 puntos, el RB Leipzig consolida su lugar en el podio.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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