La décima jornada de la Bundesliga trajo un cambio significativo en la tabla. Mientras el Bayern Múnich no pudo vencer al Colonia en casa, el Borussia Dortmund logró una victoria vital fuera de casa para convertirse en el nuevo líder.

La jornada del campeonato alemán estuvo llena de resultados inesperados. El empate en Múnich le costó puntos al Bayern, situación que el Borussia Dortmund aprovechó para ascender al primer puesto.

Asimismo, el RB Leipzig ganó por goleada fuera de casa y el Bayer Leverkusen hizo lo propio ante su afición.

El Bayern se queda sin victoria y pierde el liderato

Bayern Múnich — Colonia 1:1

Uno de los encuentros más destacados tuvo lugar en Múnich. El Bayern recibió al Colonia, pero no pudo alegrar a su afición con una victoria. El partido terminó 1:1.

Para los muniqueses, este resultado supone una pérdida de puntos importante a pesar de mantener su racha invicta. Su rival, el Borussia Dortmund, ganó su partido y cambió la situación a su favor.

El Dortmund tomó el liderato en el minuto 80

Borussia Mönchengladbach — Borussia Dortmund 0:1

El Borussia Dortmund regresó de Mönchengladbach con tres puntos tras un difícil encuentro. El destino del partido se decidió en la recta final.

En el minuto 80, Felix Nmecha anotó el único gol del partido, dando la victoria a su equipo.

Tras este éxito, el club de Dortmund alcanzó los 24 puntos, subiendo al primer lugar y desbancando al Bayern del liderato.

El RB Leipzig goleó a su rival en Berlín

«Union Berlín» — RB Leipzig 1:5

Una de las mayores victorias de la jornada se dio en Berlín. El RB Leipzig marcó cinco goles fuera de casa contra el Union, logrando un triunfo contundente.

Antonio Nusa, Romulo da Cruz, Brajan Gruda y Rocco Reitz fueron los goleadores. El único tanto del Union fue obra de Michel Aebischer.

Este resultado es un paso clave para que el Leipzig mantenga la competitividad en la carrera por el título.

El Bayer marcó cuatro goles

Bayer Leverkusen — Paderborn 4:0

El equipo de Leverkusen también mostró un juego sólido ante su público, venciendo al Paderborn por 4:0.

Afonso Moreira anotó un doblete, mientras que Patrik Schick y Exequiel Palacios marcaron un gol cada uno, sin dar opciones a su rival.

Otros resultados de la 10ª jornada de la Bundesliga

Se disputaron varios encuentros más. En algunos, los locales ganaron por la mínima, mientras que el duelo entre el Schalke y el Stuttgart terminó en empate.

Encuentro Resultado Eintracht Frankfurt — Hoffenheim 1:0 Elversberg — Friburgo 0:1 Schalke 04 — Stuttgart 0:0

La lucha por el liderato se intensifica

Los resultados de la jornada 10 han dado un nuevo giro a la carrera por el título. El tropiezo del Bayern en casa fue ideal para el Borussia Dortmund, que se coloca primero con 24 puntos.

La temporada sigue en marcha, por lo que este cambio no es definitivo, pero la jornada 10 demostró que el Bayern tiene una competencia seria por el campeonato.