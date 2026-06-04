El precio de Bitcoin cae a 62.000 USD: Miles de millones liquidados

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El precio de Bitcoin cae a 62.000 USD: Miles de millones liquidados

Se observó una fuerte caída en el mercado de criptomonedas: el precio de Bitcoin bajó a 62.000 USD. Como resultado, se liquidaron posiciones largas por valor de miles de millones de dólares en los mercados de futuros, intensificando la presión de venta. Coindesk.com informa .

Según los analistas, tal volatilidad en el precio de Bitcoin está causando preocupación entre los inversores. En las últimas 24 horas, la capitalización de mercado ha disminuido significativamente, afectando negativamente no solo a la principal criptomoneda, sino también a los precios de Ethereum y otras altcoins.

La ola de liquidaciones afectó principalmente a los operadores que utilizan alto apalancamiento. Según datos de las bolsas, el volumen de posiciones cerradas automáticamente debido al movimiento inesperado a la baja de Bitcoin alcanzó un récord en los últimos meses.

Los participantes del mercado están monitoreando de cerca las decisiones de la Fed y los indicadores económicos globales. Mientras el mercado cripto mantiene su correlación con los mercados financieros tradicionales, especialmente los índices Nasdaq y S&P 500, el nivel psicológico de 60.000 USD sigue siendo un punto de soporte clave para Bitcoin.

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