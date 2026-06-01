EE. UU. garantiza el paso de buques por el estrecho de Ormuz

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EE. UU. garantiza el paso de buques por el estrecho de Ormuz

El ejército estadounidense habría facilitado el paso seguro de cerca de 70 buques por el estrecho de Ormuz en las últimas tres semanas, a pesar de un bloqueo iraní. Así lo informó The New York Times citando fuentes.

Según la información, el Mando Central de EE. UU. ha facilitado el paso de buques comerciales por esta vía navegable estratégicamente importante. Algunos barcos apagaron sus transpondedores antes de entrar en el estrecho para reducir su visibilidad.

En algunos casos, las rutas de los buques se fijaron a través de zonas más alejadas de la costa iraní. Se dice que estas medidas se tomaron para reducir el riesgo y continuar con las operaciones de transporte de carga.

El NYT señala que la situación en la región sigue siendo tensa debido a la falta de avances significativos en las negociaciones entre Washington y Teherán. El movimiento a través del estrecho de Ormuz sigue siendo peligroso para los buques comerciales.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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