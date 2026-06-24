Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos

En los Países Bajos, tras los cambios en la ley sobre la eutanasia, se ha aplicado por primera vez la práctica de finalizar la vida con ayuda médica a un niño menor de 12 años. Así lo informó la ministra de Salud, Sophie Hermans, en su informe anual presentado al Parlamento.

Según la ministra, este proceso se llevó a cabo el año pasado en un niño afectado por una enfermedad grave e incurable. Sin embargo, no se han revelado datos sobre su edad ni su diagnóstico. Ahora, la fiscalía investigará si las acciones del médico participante en este caso estuvieron dentro del marco legal.

El gobierno de los Países Bajos aprobó en 2024 normas que permiten la eutanasia para niños gravemente enfermos de entre 1 y 12 años. Según la ley, esta práctica solo puede aplicarse cuando el sufrimiento del paciente es extremadamente grave y no existe posibilidad de mejorar su estado.

Asimismo, los médicos deben cumplir con varios requisitos estrictos antes de tomar una decisión. Deben evaluar el estado del paciente, proporcionar toda la información, asegurarse de que no existan otros métodos de tratamiento y obtener la conclusión de un médico independiente. Para los niños menores de 12 años, el consentimiento de los padres es obligatorio.

Se informa que esta ley podría aplicarse a aproximadamente 5-10 niños al año. Los Países Bajos se convirtieron en 2002 en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia bajo condiciones estrictas. Bélgica, por su parte, permite la práctica de finalizar la vida con ayuda médica para niños de todas las edades desde 2014.

Según datos oficiales, el año pasado se registraron 10 341 casos relacionados con la eutanasia o la ayuda médica para morir en los Países Bajos. Esta cifra aumentó un 3,8 % respecto al año anterior.