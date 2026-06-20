Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales

Durante el partido contra Colombia, entre quienes apoyaban a la selección de Uzbekistán, no solo había aficionados, sino también un gato.

En un video difundido en las redes sociales, se ve a un gato doméstico siguiendo el encuentro con gran interés, sin apartar la vista de la pantalla del televisor.

El video se volvió viral rápidamente, generando miles de vistas y comentarios. Los usuarios bromean sobre la «actitud seria» del gato hacia el juego.

Comentarios como «No solo las personas, sino también los gatos se preocupan por nuestra selección», «La emoción del Mundial afecta a todos por igual» y «Se ha encontrado al fan más fiel» acompañan al video.