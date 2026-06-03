Más de una tonelada de droga hallada bajo la frontera entre EE. UU. y México

Se descubrió un túnel destinado al contrabando de drogas bajo la frontera entre EE. UU. y México. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., conectaba Tijuana, México, con una tienda Buy 4 Less en San Diego.

El túnel tenía una longitud total de aproximadamente 600 metros. Se informó que estaba equipado con un elevador hidráulico, electricidad y sistemas de ventilación.

Durante la operación, se incautaron 1.029 kilogramos de cocaína valorados en 45 millones de dólares, munición y documentos.

Cuatro personas han sido arrestadas en relación con el caso. Las autoridades indicaron que esta ruta se utilizaba para introducir drogas ilegalmente en EE. UU.