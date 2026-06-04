Diputada demanda a Musk por imágenes falsas generadas por Grok

La miembro del Parlamento británico Jess Asato ha presentado una demanda contra xAI, la empresa propiedad de Elon Musk. Afirma que se crearon imágenes falsas e indecentes suyas a través de la plataforma de inteligencia artificial Grok de la compañía.

Asato, diputada del Partido Laborista, afirma que este contenido generado a través de Grok ha perjudicado a miles de mujeres y niños.

Según la diputada, esta situación no es un accidente ni un simple mal uso, sino la consecuencia de las decisiones tomadas por los creadores de la plataforma.

Según los informes, fotos falsas de Asato circularon en las redes sociales después de que criticara las operaciones de Grok en enero de 2026.

Ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Londres por violación de las leyes de protección de datos e intrusión en la privacidad. xAI aún no ha ofrecido comentarios oficiales sobre la demanda.