Barcos piratas reales descubiertos en las Bahamas

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Barcos piratas reales descubiertos en las Bahamas

Los arqueólogos han descubierto en las Bahamas los restos de barcos vinculados a los verdaderos «Piratas del Caribe». Según The Guardian, los hallazgos se identificaron en el puerto de Nassau, que sirvió como principal refugio de piratas en los siglos XVII y XVIII.

Los investigadores encontraron los restos de un total de seis barcos hundidos en el lecho marino. Tres de ellos podrían estar asociados con la «Edad de Oro de la Piratería».

Los arqueólogos han recuperado del agua el casco quemado del barco, cañones, balas de mosquete, pedreros y otros artefactos históricos.

Se cree que uno de los barcos descubiertos podría haber pertenecido al legendario pirata Henry Every. Los científicos sugieren que los piratas podrían haber incendiado deliberadamente los barcos capturados para ocultar las pruebas.

BahamasNassauThe GuardianHenry Every
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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