Niña adoptada a los 12 años resulta ser una mujer de 37 años

Ocurrió un incidente extremadamente sorprendente y sensacional en Brasil. Se reveló que una mujer de 37 años había engañado a una familia durante casi 14 meses haciéndose pasar por una niña de 12 años que huía del abuso.

Resulta que se presentó como una niña vulnerable que necesitaba ayuda, ganándose la confianza de la familia. La familia le mostró afecto, le dio refugio y creyó durante mucho tiempo que era una menor de edad.

Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir algunas circunstancias sospechosas. Las investigaciones finalmente revelaron su verdadera edad e identidad.

Durante la investigación, se descubrió que esta mujer había engañado anteriormente a personas en otras regiones utilizando métodos similares. Había intentado ganar confianza haciéndose pasar por una menor bajo diversos pretextos.

Actualmente ha sido detenida por las autoridades policiales y la investigación continúa. Este incidente ha generado amplios debates en las redes sociales, sorprendiendo a muchas personas.