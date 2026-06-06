Controversia por una broma: investigación iniciada contra un multimillonario en Turquía

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Controversia por una broma: investigación iniciada contra un multimillonario en Turquía

Una broma hecha por un destacado empresario en la ciudad de Izmir, Turquía, ha desatado una gran controversia. La Fiscalía Principal de Izmir ha iniciado una investigación oficial sobre el incidente.

Según se informa, la broma contada por el empresario R.K. fue considerada insultante para ciertos sectores de la sociedad, lo que llevó a la apertura de un caso bajo el artículo 216 del Código Penal.

Según los medios locales, los comentarios se referían a Mustafa Rahmi Koç, el presidente honorario de Koç Holding. Contó una broma sobre una mujer kurda en la ceremonia de inauguración de un hospital en el distrito de Balçova de Izmir. La broma estaba relacionada con el género, la identidad étnica y el secreto médico.

La declaración se difundió ampliamente en las redes sociales, provocando fuertes críticas por parte del público y de los círculos políticos. Posteriormente, el empresario se disculpó por sus palabras, afirmando que no tenía intención de ofender a nadie.

Los funcionarios también comentaron el incidente, enfatizando que tales declaraciones pueden incitar al odio en la sociedad. Las investigaciones sobre este caso continúan actualmente.

TurquíaEsmirnaKoç HoldingMustafa Rahmi Koç
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