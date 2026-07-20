El niño que se convirtió en estrella de Internet en la final del Mundial: ¡Lamine Yamal con su hermano de 3 años! (video)

Tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, la alegre reacción de un niño causó revuelo en las redes. Se reveló que es Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, informó Axsham.az.

La final tuvo lugar en el New York New Jersey Stadium, cerca de la ciudad de Nueva York. España venció a Argentina por 1-0, convirtiéndose en campeona del mundo.

Durante el partido, Keyne apoyó a su hermano y a la selección española desde las gradas. Tras el gol de España, no pudo contener sus emociones. Ese momento fue captado por las cámaras.

Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales. Los usuarios celebraron con cariño la alegría sincera del niño y su afecto por su hermano.

Después de la final, Keyne saltó al campo para celebrar el campeonato junto a Lamine Yamal. Sus momentos junto al trofeo son vistos como una de las escenas más conmovedoras de la final.