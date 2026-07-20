El niño que se convirtió en estrella de Internet en la final del Mundial: ¡Lamine Yamal con su hermano de 3 años! (video)

·528·Mundo
El niño que se convirtió en estrella de Internet en la final del Mundial: ¡Lamine Yamal con su hermano de 3 años! (video)

Tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, la alegre reacción de un niño causó revuelo en las redes. Se reveló que es Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, informó Axsham.az.

La final tuvo lugar en el New York New Jersey Stadium, cerca de la ciudad de Nueva York. España venció a Argentina por 1-0, convirtiéndose en campeona del mundo.

Durante el partido, Keyne apoyó a su hermano y a la selección española desde las gradas. Tras el gol de España, no pudo contener sus emociones. Ese momento fue captado por las cámaras.

Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales. Los usuarios celebraron con cariño la alegría sincera del niño y su afecto por su hermano.

Después de la final, Keyne saltó al campo para celebrar el campeonato junto a Lamine Yamal. Sus momentos junto al trofeo son vistos como una de las escenas más conmovedoras de la final.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un repartidor de comida se convierte inesperadamente en un escritor famosoUn repartidor de comida se convierte inesperadamente en un escritor famosoHoy, 21:23Disturbios en Buenos Aires tras la derrota de ArgentinaDisturbios en Buenos Aires tras la derrota de ArgentinaHoy, 20:05Un medicamento común hizo que el cuerpo de una mujer se volviera azulUn medicamento común hizo que el cuerpo de una mujer se volviera azulHoy, 18:16Arabia Saudita anuncia una novedad importante para los peregrinos de la UmrahArabia Saudita anuncia una novedad importante para los peregrinos de la UmrahHoy, 17:56Científicos coreanos crean una prenda que se viste sola en 10 segundosCientíficos coreanos crean una prenda que se viste sola en 10 segundosHoy, 17:37Otro físico acusado de traición en RusiaOtro físico acusado de traición en RusiaHoy, 14:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?