Испания Аргентинани мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чемпиони бўлди
FIFA 2026 жаҳон чемпионати финалида Испания Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлди.
Ҳал қилувчи учрашувда асосий вақтда гол урилмади ва ўйин қўшимча бўлимларгача чўзилди. 106-дақиқада Ферран Торрес Аргентина дарвозасини ишғол қилиб, Испанияни олдинга олиб чиқди. Шу гол финал тақдирини ҳал қилди.
Аргентина 90+3-дақиқада Энсо Фернандес қизил карточка олганидан кейин ўйинни бир киши кам бўлиб давом эттирди. Бу ҳолат қўшимча вақтда жамоанинг имкониятларига таъсир қилди.
Статистикада Испания катта устунликка эга бўлди. Жамоа 20 та зарба йўллади, улардан 11 таси дарвозага аниқ борди. Аргентина эса 3 та зарба билан чекланди ва аниқ зарба қайд эта олмади.
Тўп назоратида ҳам Испания устун бўлди, 68 фоиз. Аргентинада бу кўрсаткич 32 фоизни ташкил этди. Испания 803 та пас берди, Аргентина эса 445 та узатма амалга оширди.
Пас аниқлиги Испанияда 90 фоиз, Аргентинада 78 фоиз бўлди. Бурчак тўпларида ҳам испанлар 9:4 ҳисобида олдинда бўлишди.
Шу тариқа, Испания ЖЧ-2026 ғолибига айланди. Аргентина финалда мағлуб бўлиб, мусобақани иккинчи ўринда якунлади.
…