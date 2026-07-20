Испания Аргентинани мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чемпиони бўлди

·42·Спорт
Испания Аргентинани мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чемпиони бўлди

FIFA 2026 жаҳон чемпионати финалида Испания Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлди.

Ҳал қилувчи учрашувда асосий вақтда гол урилмади ва ўйин қўшимча бўлимларгача чўзилди. 106-дақиқада Ферран Торрес Аргентина дарвозасини ишғол қилиб, Испанияни олдинга олиб чиқди. Шу гол финал тақдирини ҳал қилди.

Аргентина 90+3-дақиқада Энсо Фернандес қизил карточка олганидан кейин ўйинни бир киши кам бўлиб давом эттирди. Бу ҳолат қўшимча вақтда жамоанинг имкониятларига таъсир қилди.

Статистикада Испания катта устунликка эга бўлди. Жамоа 20 та зарба йўллади, улардан 11 таси дарвозага аниқ борди. Аргентина эса 3 та зарба билан чекланди ва аниқ зарба қайд эта олмади.

Тўп назоратида ҳам Испания устун бўлди, 68 фоиз. Аргентинада бу кўрсаткич 32 фоизни ташкил этди. Испания 803 та пас берди, Аргентина эса 445 та узатма амалга оширди.

Пас аниқлиги Испанияда 90 фоиз, Аргентинада 78 фоиз бўлди. Бурчак тўпларида ҳам испанлар 9:4 ҳисобида олдинда бўлишди.

Шу тариқа, Испания ЖЧ-2026 ғолибига айланди. Аргентина финалда мағлуб бўлиб, мусобақани иккинчи ўринда якунлади.

ИспанияАргентинаФерран ТорресЭнсо ФернандесЖЧ-2026Жаҳон чемпиони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва Аргентина мағлубиятга учради: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛионель Месси ва Аргентина мағлубиятга учради: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 03:10Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Кеча, 23:10Капелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо бердиКапелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо бердиКеча, 23:04Родри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиРодри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиКеча, 22:59Месси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилиндиМесси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 22:53Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиЎзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиКеча, 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди