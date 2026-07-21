Tragedia en el Elbrús: un niño de 11 años muere tras caer desde 4200 metros (video)

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Tragedia en el Elbrús: un niño de 11 años muere tras caer desde 4200 metros (video)

Un niño de 11 años falleció durante el ascenso al monte Elbrús y su padre resultó herido. Se informa que ambos cayeron a una altitud de aproximadamente 4200 metros.

Los rescatistas evacuaron al hombre herido y el cuerpo del niño en helicóptero. Se ha iniciado una investigación sobre el incidente.

El padre y el hijo venían de Stávropol

Según el Comité de Investigación, el padre y su hijo de 11 años llegaron desde el krai de Stávropol con el objetivo de escalar el Elbrús.

Según datos preliminares, cayeron mientras se desplazaban a una altitud de unos 4200 metros. Debido a las heridas sufridas, el niño murió en el lugar y su padre resultó lesionado.

Las causas exactas del incidente aún no han sido reveladas.

Se utilizó un helicóptero para la evacuación

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia informó que se utilizó aviación en la operación de rescate.

El hombre herido y el cuerpo del niño fueron evacuados en helicóptero a una zona segura. No se han proporcionado detalles sobre el estado actual del padre.

Las condiciones climáticas complejas, las bajas temperaturas y la altitud pueden dificultar las labores de rescate en la montaña.

Ya habían intentado escalar el Elbrús anteriormente

Según «Sport-Express», el padre y el hijo ya habían intentado conquistar la cima del Elbrús hace un año.

En aquel viaje, no pudieron llegar a la cima porque el niño se sintió mal. Ambos detuvieron su ascenso a unos 300 metros del objetivo.

Esta información indica que se habían preparado para el ascenso, pero este viaje terminó en tragedia.

Los investigadores analizan los detalles del suceso

Se espera que las autoridades determinen si se cumplieron las normas de seguridad, cómo se organizó el viaje y si había otras personas acompañando al padre y al hijo.

Escalar el Elbrús requiere una gran preparación física, equipo especial y un monitoreo constante del clima. La evaluación de riesgos es vital, especialmente en expediciones con niños.

La muerte del niño de 11 años demuestra una vez más que, en la montaña, un solo error o situación inesperada puede tener consecuencias fatales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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