Un perro agresivo en un ascensor genera polémica en las redes sociales

Un incidente ocurrido en un edificio residencial en Mumbai, India, ha provocado un intenso debate en las redes sociales. El video difundido muestra a un ciudadano enfrentándose a una situación inesperada tras ingresar con su perro al ascensor.

Como se observa en el video, apenas entró al ascensor, el perro intentó atacar a las personas presentes. Aunque su dueño trató de calmar al animal y mantener el control, sus acciones agresivas continuaron por un momento. Los pasajeros, atemorizados, intentaron salir del ascensor.

Tras la difusión de estas imágenes en Internet, muchos usuarios han expresado opiniones críticas sobre la responsabilidad del dueño del perro. Algunos enfatizan la necesidad de tomar medidas estrictas contra los propietarios en estos casos, mientras que otros sugieren restringir el transporte de perros grandes en lugares públicos, especialmente ascensores, sin dispositivos de seguridad adecuados.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la postura de las autoridades oficiales respecto al incidente ni sobre si se han tomado medidas contra el dueño del perro.