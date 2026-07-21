Un gato rescatado con vida tras un mes bajo los escombros

Casi un mes después del fuerte terremoto ocurrido en Venezuela, los equipos de rescate encontraron a un gato con vida entre los escombros. Este suceso se ha convertido en un símbolo de esperanza para la población local a pesar de las consecuencias de la tragedia.

Se informó que el gato fue hallado el 18 de julio durante las labores de búsqueda en un complejo residencial destruido en el estado de La Guaira. El rescatista voluntario Andrés Carvajal señaló que el animal se había escondido profundamente en el edificio por miedo.

Según relató, para rescatar al gato primero le ofrecieron comida. Debilitado por el hambre, el animal se acercó con cautela y comenzó a comer. Tras ello, los rescatistas lo pusieron a salvo.

El gato rescatado fue puesto bajo supervisión veterinaria y recibió atención médica básica. Se planea que posteriormente sea trasladado a un refugio para animales sin hogar.

Los rescatistas voluntarios destacaron que el hallazgo de un ser vivo entre los escombros ha brindado esperanza a las personas en medio de esta grave tragedia.

Cabe recordar que el 24 de junio, dos fuertes terremotos consecutivos en Venezuela dejaron más de 5 200 fallecidos. Según datos oficiales, más de 16 000 personas resultaron heridas, cientos de edificios fueron destruidos y miles de habitantes quedaron sin hogar.