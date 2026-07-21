Un gato rescatado con vida tras un mes bajo los escombros

·46·Mundo
Un gato rescatado con vida tras un mes bajo los escombros

Casi un mes después del fuerte terremoto ocurrido en Venezuela, los equipos de rescate encontraron a un gato con vida entre los escombros. Este suceso se ha convertido en un símbolo de esperanza para la población local a pesar de las consecuencias de la tragedia.

Se informó que el gato fue hallado el 18 de julio durante las labores de búsqueda en un complejo residencial destruido en el estado de La Guaira. El rescatista voluntario Andrés Carvajal señaló que el animal se había escondido profundamente en el edificio por miedo.

Según relató, para rescatar al gato primero le ofrecieron comida. Debilitado por el hambre, el animal se acercó con cautela y comenzó a comer. Tras ello, los rescatistas lo pusieron a salvo.

El gato rescatado fue puesto bajo supervisión veterinaria y recibió atención médica básica. Se planea que posteriormente sea trasladado a un refugio para animales sin hogar.

Los rescatistas voluntarios destacaron que el hallazgo de un ser vivo entre los escombros ha brindado esperanza a las personas en medio de esta grave tragedia.

Cabe recordar que el 24 de junio, dos fuertes terremotos consecutivos en Venezuela dejaron más de 5 200 fallecidos. Según datos oficiales, más de 16 000 personas resultaron heridas, cientos de edificios fueron destruidos y miles de habitantes quedaron sin hogar.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Este gesto sincero de Messi volvió a ganarse el cariño de los aficionados (video)Este gesto sincero de Messi volvió a ganarse el cariño de los aficionados (video)Hoy, 13:36Un policía rescata a un conductor de un coche en llamas (vídeo)Un policía rescata a un conductor de un coche en llamas (vídeo)Hoy, 13:00Los delfines vuelven a aparecer en las aguas de EstambulLos delfines vuelven a aparecer en las aguas de EstambulHoy, 12:25La limpieza por encima de la vida: dos ancianas generan debate al limpiar toldos en un quinto pisoLa limpieza por encima de la vida: dos ancianas generan debate al limpiar toldos en un quinto pisoHoy, 12:12Un hombre en silla de ruedas cae a un ríoUn hombre en silla de ruedas cae a un ríoHoy, 12:08La selección española elimina a Donald Trump de una foto de campeón y genera polémicaLa selección española elimina a Donald Trump de una foto de campeón y genera polémicaHoy, 11:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?