Un hombre en silla de ruedas cae a un río

Un incidente ocurrido en la ciudad de Jinan, China, ha generado un amplio debate en las redes sociales. Un hombre que se desplazaba en silla de ruedas cayó repentinamente al río debido a un descuido.

Los turistas y testigos que presenciaron el hecho no dudaron ni un segundo en acudir al rescate. Varias personas saltaron al agua para evitar que la cabeza del hombre quedara sumergida, mientras que quienes estaban en la orilla formaron una cadena humana. Gracias al esfuerzo conjunto, tanto el hombre como su silla de ruedas fueron rescatados a salvo.

Más tarde se supo que el hombre rescatado se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. A pesar de ello, la solidaridad y la rápida actuación de los testigos están siendo muy elogiadas por los usuarios de internet.