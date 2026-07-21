Un policía rescata a un conductor de un coche en llamas (vídeo)

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Un policía rescata a un conductor de un coche en llamas (vídeo)

En Texas, Estados Unidos, un conductor que quedó atrapado dentro de su vehículo durante un incendio en una autopista sobrevivió gracias a la rápida actuación de un agente de policía.

El policía, que fue uno de los primeros en llegar al lugar, no dudó ni un segundo a pesar de que las llamas se intensificaban. Al no poder abrir la puerta del coche, sacó al conductor a través de la ventanilla y lo llevó a un lugar seguro.

Este proceso de rescate quedó grabado en la cámara corporal del agente. El vídeo difundido está siendo elogiado por numerosos usuarios de redes sociales por el valor y la rápida toma de decisiones del oficial.

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