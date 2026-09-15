Golpe para los viajeros y nuevas restricciones: ¿Qué cambió en Tailandia desde el 15 de septiembre?

Tailandia, uno de los centros turísticos más populares del mundo, ha revisado repentinamente las normas de estancia para los turistas extranjeros e impuesto restricciones estrictas. De acuerdo con la decisión gubernamental publicada en la «Royal Gazette», el diario oficial del Reino, el periodo de exención de visado de 60 días, vigente para ciudadanos de 60 países, se ha reducido a la mitad, estableciéndose en 30 días a partir del martes 15 de septiembre. Este documento significa la cancelación oficial del régimen preferencial de 60 días otorgado en julio de 2024 a ciudadanos de 93 países.

A partir de ahora, los turistas de los países incluidos en esta lista solo podrán disfrutar libremente de las costas del Golfo de Tailandia durante un mes. Al mismo tiempo, se ha impuesto un nuevo obstáculo para quienes realizan el «visa run»: el uso de las fronteras terrestres está limitado a solo dos veces al año. ¿Por qué las autoridades de Bangkok tomaron esta decisión, qué pasará con los turistas que llegaron antes del 15 de septiembre y cómo funciona el procedimiento de extensión de un mes?

Fin de la exención de 60 días: detalles de las nuevas reglas

Puntos principales de la decisión del gobierno tailandés:

Reducción a la mitad: El plazo de entrada sin visado con fines turísticos para ciudadanos de 60 países se redujo de 60 a 30 días;

Cancelación de la decisión de 2024: El régimen preferencial ampliado para 93 países, introducido en julio de 2024 para estimular el turismo, ha perdido su validez;

Entrada en vigor de la decisión: Esta medida, publicada oficialmente en la «Royal Gazette», entró plenamente en vigor el 15 de septiembre.

El límite del 15 de septiembre: ¿Quiénes pueden quedarse 60 días?

La fecha de entrada al país es determinante:

Quienes llegaron bajo la regla anterior: Los turistas que cruzaron la frontera tailandesa antes del 15 de septiembre conservan el derecho a permanecer en el territorio durante los 60 días completos establecidos anteriormente;

Quienes llegaron después del 15 de septiembre: Todos los ciudadanos que ingresen al reino a partir de esta fecha recibirán un sello de 30 días en su pasaporte;

Posibilidad de extensión única: Una vez finalizado el periodo de 30 días, los turistas pueden acudir oficialmente a las oficinas de Inmigración de Tailandia para extender su permiso una vez (generalmente por 30 días adicionales).

Golpe al «visa run»: restricción en las fronteras terrestres

La práctica de vivir largas temporadas en Tailandia realizando entradas y salidas a países vecinos ha sido limitada:

Solo 2 veces al año: Las entradas y salidas sin visado a través de puestos fronterizos terrestres (hacia Camboya, Laos, Malasia o Myanmar) ahora solo están permitidas un máximo de dos veces por año calendario;

Prevenir la residencia ilegal: Con esta restricción, las autoridades buscan frenar el flujo de extranjeros que viven en el país durante años bajo la fachada de turismo y trabajan ilegalmente;

Impacto en el sector turístico: Miles de viajeros que planeaban pasar el invierno en las playas y estancias largas ahora se verán obligados a obtener visados especiales de larga duración.

Se espera que la reducción del régimen sin visado por parte de Tailandia provoque cambios importantes en el mercado turístico asiático y afecte directamente la distribución de los paquetes turísticos.

¿Cree que la reducción del periodo sin visado de 60 a 30 días y la limitación del «visa run» por parte del gobierno tailandés tendrán un impacto negativo en el atractivo turístico del país, o era una medida necesaria para fortalecer el orden? ¿Son suficientes 30 días para viajar? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta noticia crucial para los amantes de los viajes con todos sus amigos y seres queridos que planean unas vacaciones!