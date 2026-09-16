El iPhone 18 Pro podrá probar la autenticidad de las fotos

En una era en la que las tecnologías de AI evolucionan rápidamente, haciendo que sea fácil modificar o falsificar cualquier fotografía, Apple ha presentado una solución importante para sus próximos buques insignia. Según ixbt.com, los futuros modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max incorporarán el sistema especial Apple Reference Image, que garantiza la autenticidad de las fotos. Este enfoque innovador actúa como un negativo digital único que demuestra que cada toma es original en el mundo digital actual. Así lo informa Ixbt.com informa .

La función principal de esta nueva tecnología es confirmar que la imagen capturada fue realmente creada por el sensor de la cámara del smartphone y no ha sufrido ninguna edición posterior. Los expertos explican que, cuando se activa el modo especial, el sensor de la cámara firma criptográficamente los datos de los píxeles tan pronto como termina el proceso de captura. Como resultado, se crea una copia protegida que contiene los datos originales, información sobre el sensor y marcas de tiempo criptográficas.

Negativo digital y privacidad

El principio de funcionamiento del sistema está bien pensado para ser cómodo y seguro para los usuarios. La foto habitual se guarda como siempre, permitiendo la edición libre, pero su negativo digital inmutable se almacena de forma segura solo en el dispositivo. Si es necesario verificar la autenticidad de una foto, los datos protegidos sin procesar se envían al entorno de computación Private Cloud Compute de Apple, donde se reconstruye la imagen.

Este mecanismo de protección ofrecido por Apple está diseñado para combatir la sustitución de datos, las intrusiones en el sistema operativo, los ataques de hardware y diversas amenazas criptográficas. El nivel de fiabilidad de cada toma se determina mediante cálculos especiales. Si se detecta algún fraude o falsificación, la empresa se reserva el derecho de revocar oficialmente la confianza en dicha imagen.

Seguridad e importancia futura

Otro aspecto importante de esta tecnología es que garantiza plenamente la privacidad del usuario. El sistema no revela información pública sobre la persona que tomó la foto. Además, impide la correlación entre diferentes fotos tomadas con el mismo sensor, garantizando así la privacidad personal.

En un momento en que el contenido falso creado por la IA generativa se está convirtiendo en un problema mundial grave, se espera que esta función en los smartphones iPhone 18 Pro se convierta en una herramienta esencial para el periodismo, las fuerzas del orden y los usuarios comunes para distinguir la información auténtica.