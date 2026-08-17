Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado

En India, un video sobre la dimisión de un joven médico en su primer día en un hospital privado generó un amplio debate en las redes sociales. En un mensaje grabado, el médico afirmó que el centro presionaba para hospitalizar a pacientes incluso sin necesidad médica y mantener a algunos en reanimación más tiempo del necesario.

Según sus palabras, la dirección del hospital exigía ingresar a casi todos los pacientes y, en algunos casos, mantenerlos durante más tiempo en las unidades de reanimación y cuidados intensivos. El médico señaló que esta práctica podía no ser médicamente necesaria para los pacientes y que su objetivo principal podría ser aumentar las facturas del hospital.

El joven especialista también afirmó que la dirección intervenía en decisiones médicas importantes, incluida la hospitalización de los pacientes y el tiempo que debían permanecer en reanimación. Consideró que trabajar en esas condiciones contradecía sus principios profesionales y decidió dimitir el mismo día que empezó a trabajar.

El médico explicó su decisión afirmando que la seguridad de los pacientes y la ética médica deben estar por encima de cualquier empleo o salario. En su declaración, subrayó que no quería vincular su nombre a prácticas que consideraba incorrectas.

El video se difundió rápidamente por Internet y puso sobre la mesa el equilibrio entre los intereses de los pacientes y los intereses financieros en la sanidad privada. Muchos usuarios apoyaron la postura del médico, mientras que otros pidieron una investigación independiente y un mayor control de los centros sanitarios.