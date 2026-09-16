EE. UU. planea prohibir totalmente la exportación de diésel: el mercado mundial ante una nueva crisis energética

El mercado mundial de combustibles enfrenta una de sus pruebas más difíciles en años. Tras alcanzar precios récord en el mercado interno estadounidense, llegando a 6,22 dólares por galón (casi 1,60 dólares por litro), la élite política de Washington debate la prohibición total de exportación de diésel. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, se mostró dispuesto a considerar propuestas para limitar las exportaciones y frenar la escasez y la presión sobre los precios. Este año, EE. UU. exportó volúmenes récord debido a la guerra en Irán y el cese de exportaciones rusas, lo que redujo sus reservas internas a un mínimo histórico de 96,4 millones de barriles.

Si Washington cierra el grifo, podría ser una catástrofe para regiones desde Asia y Sudamérica hasta Europa, que cubre el 15 % de sus necesidades con diésel estadounidense. La Casa Blanca teme la prohibición y busca activar la Ley de Producción de Defensa para estabilizar la situación. ¿Cuánto subirán los precios mundiales si se prohíben las exportaciones, cómo agravan la crisis los accidentes en refinerías y está el mundo preparado para una nueva escasez?

«6,22 $ por galón y precios al alza»: presión récord en EE. UU.

Cifras clave de la crisis de combustible en EE. UU.:

Antirrécord histórico: El precio del diésel en las gasolineras estadounidenses, que empezó en 6 dólares, ha subido hasta los 6,22 dólares por galón;

La respuesta urgente del Senado: El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, declaró: «Si tenemos reservas de combustible que estamos exportando, prohibir las exportaciones podría ser una de las formas más eficaces de resolver el problema»;

Causas de las exportaciones récord: A pesar de producir suficiente diésel, EE. UU. se vio obligado a vender cantidades récord al extranjero para cubrir el vacío global causado por la guerra en Irán y el cese de exportaciones rusas;

Reservas estratégicas agotándose: Las reservas nacionales, que deberían cubrir el déficit interno, cayeron a un nivel alarmante de solo 96,4 millones de barriles al 4 de septiembre.

La duda de la Casa Blanca: ¿se activará la Ley de Producción de Defensa?

Desacuerdos en el gobierno de EE. UU. y planes alternativos:

«Riesgo de guerra comercial»: El Secretario del Interior, Doug Burgum, advirtió que una prohibición no bajaría los precios internos, sino que provocaría represalias de aliados dependientes de EE. UU. e inestabilidad global;

El mecanismo del «Defense Production Act»: En lugar de una prohibición, la Casa Blanca considera activar la Ley de Producción de Defensa para aumentar obligatoriamente la capacidad de las refinerías del país;

Refinerías al límite: Actualmente, las refinerías estadounidenses operan al 95 % de su capacidad máxima y expandir la producción rápidamente es físicamente complejo.

Un golpe de 7 millones de barriles para Europa: ¿qué le espera al mercado global?

Consecuencias geopolíticas y económicas si se detienen las exportaciones de diésel de EE. UU.:

La dependencia del 15 % de Europa: Según la Administración de Información Energética (EIA), Europa importó casi 7 millones de barriles de diésel de EE. UU. solo en junio, lo que representa el 15 % de las importaciones del continente;

Accidente energético en refinería: Debido a un corte de energía en la refinería de Joliet (Illinois), los precios del diésel en los mercados spot subieron repentinamente entre 25 y 40 centavos;

Perspectiva de precios superiores a 6,50 $: El analista de GasBuddy, Patrick De Haan, señala que si se rompe el equilibrio, los precios minoristas nacionales podrían superar los 6,50 dólares por galón, iniciando una ola de inflación mundial.

Este debate arriesgado de EE. UU. para proteger sus intereses afecta no solo el bolsillo de los votantes estadounidenses, sino también el futuro de la industria europea, ya sumida en dificultades energéticas.

¿Cree que EE. UU. puede prohibir la exportación de diésel para bajar sus precios, dejando sin combustible a sus aliados europeos? En el contexto de la guerra en Irán y las restricciones rusas, ¿cómo afectará el aumento del precio del diésel a nuestra región? ¡Comparta sus análisis en los comentarios y difunda esta información crucial sobre la crisis energética mundial con sus colegas y amigos conductores!