El club de Ferganá, Neftchi, ha tenido un inicio sensacional y audaz en la competición más prestigiosa del continente, la Champions League Élite de la AFC, abriendo una nueva página en la historia del fútbol uzbeko. Tras celebrar el título nacional en la temporada 2025 y obtener una plaza directa en la superliga continental, los de Ferganá recibieron al renombrado equipo iraquí Al-Quwa Al-Jawiya en la primera jornada de la fase de liga. El destino del encuentro, marcado por una lucha táctica implacable, se decidió en el minuto 83 con el único gol de oro anotado por el goleador serbio Zoran Marušić.

Esta valiente victoria por 1-0 no solo otorgó 3 puntos vitales al Neftchi, sino que también trajo consigo una enorme recompensa de 100 000 dólares estadounidenses, garantizada por la AFC por cada victoria. Por su parte, el Pakhtakor de Taskent regresó de Yeda con un empate sensacional de 1-1 ante el vigente campeón, Al-Ahli. Esto demuestra que ambos clubes uzbekos que participan simultáneamente en la competición han comenzado el torneo sin conocer la derrota. Ahora, a los «tigres» de Ferganá les espera una verdadera prueba: el 12 de octubre, fuera de casa, Cristiano Ronaldo y el club saudí Al-Nassr, liderado por Sadio Mané, les esperan para un superduelo. Entonces, ¿cómo salvó el talento de Marušić al Neftchi, cuánto pueden ganar los clubes uzbekos en la Liga Élite y qué sorpresa preparan los de Ferganá para el Al-Nassr?

«Salvación en el minuto 83»: El gol histórico de la victoria de Marušić

Los primeros pasos del Neftchi en la Champions League Élite y los momentos culminantes del partido:

Minuto 83 — El golpe de oro: Cuando el partido se encaminaba al empate, el legionario serbio Zoran Marušić mostró agilidad para castigar a la defensa rival y abrir el marcador (1-0);

La resistencia del Al-Quwa Al-Jawiya: Aunque el club iraquí se defendió con solidez y creó peligro en los contraataques durante todo el partido, el portero y la línea defensiva del Neftchi se mantuvieron firmes;

3 puntos y un inicio confiado: Este éxito sirvió a los de Ferganá no solo para situarse entre los líderes de la tabla, sino también para aumentar drásticamente la confianza del equipo en el escenario internacional.

Premio de 100 000 dólares: Ingreso financiero récord de la AFC

El nuevo fondo de premios de la Champions League Élite de la AFC y las cifras:

100 000 dólares por la primera victoria: De acuerdo con el reglamento de la competición, el Neftchi recibió un bono garantizado de 100 000 dólares de la AFC por cada victoria en la fase de grupos;

Posibilidad de aumentar los ingresos: Cada éxito en las jornadas siguientes puede aportar al club la misma cantidad: otros 100 000 dólares de beneficio neto;

Inversión en la infraestructura del club: Estos grandes premios son un apoyo financiero importante para fortalecer la base técnica y la plantilla del equipo campeón.

El camino histórico de los clubes uzbekos: La sensación del Pakhtakor y la prueba del Al-Nassr el 12 de octubre

Resultados de los clubes de Uzbekistán en la máxima división del continente:

Dos equipos por primera vez en la historia: La participación simultánea de dos representantes de nuestro país, Neftchi y Pakhtakor, en la renovada Champions League Élite ha llevado el prestigio del fútbol uzbeko a un nuevo nivel en el continente;

Super sensación del Pakhtakor en Arabia Saudita: El club de Taskent sorprendió a todo el continente en la primera jornada al regresar del campo del vigente campeón saudí, Al-Ahli, con un empate histórico de 1-1;

12 de octubre — Batalla contra Ronaldo en Riad: El próximo partido del Neftchi será el 12 de octubre fuera de casa contra el equipo saudí Al-Nassr, y este encuentro se convertirá en una verdadera prueba de habilidad para los de Ferganá.

La primera victoria del Neftchi en la Champions League Élite y el premio de 100 000 dólares demostraron claramente que los clubes uzbekos son capaces de competir y ganar contra los equipos más ricos y famosos de Asia.

En su opinión, ¿qué resultado podrá obtener el Neftchi el 12 de octubre fuera de casa contra Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr de Sadio Mané? ¿Podrán los de Ferganá lograr un milagro en Arabia Saudita? ¿Cree que los goles de Zoran Marušić llevarán al equipo hasta la fase de eliminación directa? ¡Deje sus opiniones analíticas en los comentarios y comparta este análisis de la importante victoria histórica del fútbol uzbeko en el escenario internacional con todos los aficionados al fútbol y sus seres queridos!