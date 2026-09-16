Un cambio geoeconómico masivo ha sacudido el mapa energético mundial, impactando al mundo entero, especialmente a la Unión Europea. Egipto, hasta hace poco exportador de gas natural, se ha convertido en el mayor comprador mundial de gas natural licuado (GNL) de EE. UU. debido a una caída drástica en su producción interna. Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), en junio, Egipto importó 2,42 mil millones de metros cúbicos de GNL de EE. UU., marcando un récord histórico absoluto, lo que representa el 16,5 % de las exportaciones totales de GNL de Estados Unidos.

Lo más sorprendente es que este volumen adquirido por Egipto equivale a la cantidad total de gas recibida de EE. UU. en junio por tres gigantes industriales europeos: Alemania, Francia e Italia. En el contexto de la crisis geopolítica en torno a Irán, esta competencia africana inesperada es un duro golpe para una Europa que sufre escasez: en las bolsas continentales, el precio del gas se mantiene alrededor de los 1 000 dólares por segunda semana consecutiva. Además, India se ha unido a la carrera con cifras récord, y en Asia, los futuros de noviembre han subido hasta los 1 022 dólares.

¿Por qué Egipto está absorbiendo volúmenes tan gigantescos, se quedará Europa sin combustible antes del invierno y cuánto más subirán los precios debido a esta lucha sin precedentes en los mercados spot globales?

«Un país contra tres gigantes»: el récord de 2,42 mil millones de metros cúbicos de Egipto

Cifras impactantes del informe del Departamento de Energía de EE. UU. (EIA):

16,5 % de cuota y cliente n.º 1: La cuota de Egipto en las exportaciones de GNL de EE. UU. saltó al 16,5 %, convirtiendo oficialmente a este país árabe en el mayor comprador de las plantas estadounidenses;

2,42 mil millones de m³ en un mes: El representante del continente africano recibió 2,42 mil millones de metros cúbicos de gas de las terminales estadounidenses solo en junio;

Más que Alemania, Francia e Italia juntas: Este volumen adquirido por Egipto equivale a las importaciones totales de junio de los tres principales países de la UE: Alemania, Francia e Italia;

Un crecimiento de más del doble: A modo de comparación, la cuota de Egipto en las exportaciones de EE. UU. era de apenas un 8 % a principios de 2025.

De exportador a gran importador: ¿qué obligó a El Cairo?

Causas del déficit de gas inesperado de Egipto:

Colapso de la producción: Egipto, que antes exportaba gas natural, ha visto caer drásticamente el ritmo de extracción en sus yacimientos locales;

Crisis de energía eléctrica: En un país de más de 100 millones de habitantes, se han vuelto necesarias enormes cantidades de combustible extranjero para alimentar ininterrumpidamente las centrales térmicas y las empresas industriales;

Ataque al mercado principal de Europa: Para evitar un colapso energético local, las empresas egipcias están comprando masivamente todos los buques cisterna disponibles en los mercados spot, normalmente destinados a los aliados europeos, a precios elevados.

Precio de 1 000 dólares y el factor indio: Europa bajo presión energética

Lucha intensa en los mercados globales y dinámica de precios:

Triplicación de precios tras la guerra: Debido a la crisis militar en torno a Irán, el precio de mil metros cúbicos de gas en las bolsas europeas se mantiene alrededor de los 1 000 dólares por segunda semana, es decir, 3 veces más que antes de la guerra;

Récord histórico de India: India se ha convertido en otro competidor poderoso para Europa: en junio, también importó una cantidad récord de EE. UU., 1,3 mil millones de metros cúbicos, situándose en el 3.er lugar después de Italia;

Salto en el mercado asiático: La competencia se intensifica no solo en el Atlántico, sino también en el Pacífico: al 14 de septiembre, el precio del GNL para las entregas de noviembre en el noreste de Asia subió a 1 022 dólares (frente a los 978 dólares en Europa).

La aparición de nuevos compradores gigantes como Egipto e India deja a la Unión Europea, que renunció al gas ruso para apostar por el GNL estadounidense, ante una escasez energética muy peligrosa y costosa ante la llegada de la temporada de otoño-invierno.

¿Cree usted que la entrada activa de Egipto e India en la lucha por el gas estadounidense llevará a la UE a una crisis energética aún más grave? ¿Qué impacto podrían tener el conflicto iraní y el aumento del precio del gas por encima de los 1 000 dólares en los mercados de exportación y combustible doméstico de Uzbekistán y Asia Central? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este análisis de los cambios espectaculares en el mercado mundial del gas con sus colegas y entusiastas de la energía!