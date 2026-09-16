Una prisión más alta que la Estatua de la Libertad: el «Jailscraper» se alza en Manhattan

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Una prisión más alta que la Estatua de la Libertad: el «Jailscraper» se alza en Manhattan

En el corazón de Manhattan, la zona más concurrida y costosa de Estados Unidos, ha comenzado un megaproyecto sin precedentes en la historia de la arquitectura penitenciaria mundial. Se está construyendo un complejo carcelario rascacielos de 13 pisos que supera los 100 metros de altura (más de 335 pies, superando los 93 metros de la famosa Estatua de la Libertad). El público y los medios lo han apodado «Jailscraper» (una combinación de «jail» y «skyscraper») este complejo podrá albergar hasta 1040 reclusos y se convertirá oficialmente en la prisión más alta del mundo.

La construcción de este edificio, que parece más un lujoso centro de negocios con fachada de cristal que una institución penitenciaria tradicional con rejas, costará al presupuesto municipal cerca de 3900 millones de dólares. El proyecto continúa a pesar de la fuerte oposición de expertos, que consideran que una prisión de gran altura alejada del entorno natural afecta negativamente la salud mental, y de los residentes locales, preocupados por el ruido y la posible pérdida de prestigio del barrio. ¿Por qué se construye este proyecto de 3900 millones de dólares precisamente en Manhattan, qué condiciones tendrán los reclusos y podrá este rascacielos reemplazar a la isla de Rikers, con su sangriento pasado?

«Más alto que la Estatua de la Libertad»: las cifras clave del proyecto «Jailscraper»

Detalles de la nueva estructura que aparecerá en el cielo de Nueva York:

  • La prisión más alta del mundo: La altura del edificio alcanza los 102 metros, superando incluso al icono de Nueva York, la Estatua de la Libertad (93 metros);

  • Espacio para 1040 reclusos: El complejo de 13 pisos está diseñado para albergar simultáneamente hasta 1040 personas bajo investigación o condenadas;

  • Megapresupuesto de 3900 millones de dólares: El diseño, la construcción en el lugar del antiguo complejo «The Tombs» y la dotación de sistemas de seguridad requieren cerca de 3900 millones de dólares;

  • Comodidad junto al tribunal: Dado que el complejo está ubicado directamente junto al tribunal penal, se elimina por completo el problema de transportar a los reclusos por la ciudad y los riesgos en el tráfico.

Fachada de oficina, terrazas y cancha de baloncesto: ¿Qué habrá dentro del edificio?

El aspecto moderno y las comodidades inesperadas de la prisión:

  • Apariencia de centro de negocios: El exterior del edificio carece de muros con rejas y estará decorado con paneles de vidrio modernos, fachadas onduladas y áreas ecológicas verdes;

  • Cielo, pero no ciudad: A través de las ventanas, los reclusos podrán disfrutar de luz natural y cielo abierto, pero una red de protección metálica especial de doble capa les impedirá mirar hacia abajo, a la ciudad;

  • Zonas de deporte y ocio: Dentro de la institución, además de las celdas individuales, se organizarán áreas de descanso comunes, terrazas cerradas e incluso una cancha de baloncesto especial para hacer deporte.

¿El fin del infierno en la isla de Rikers o un experimento peligroso?

Fuerte oposición de urbanistas y residentes locales:

  • Un nuevo sistema para reemplazar a Rikers: Este nuevo complejo se construye como parte del programa para cerrar la infame prisión de la isla de Rikers, que durante años ha sido un lugar de violencia, crueldad y muertes misteriosas;

  • Objeciones de criminólogos y expertos: La reconocida arquitecta y criminóloga Andrea Zelix señala que las prisiones nunca deberían superar los cinco pisos, ya que el contacto natural con el aire libre y el suelo es crucial para la rehabilitación y la reinserción social;

  • El descontento de los habitantes de Manhattan: Los residentes de los barrios vecinos se oponen al proyecto, temiendo el polvo de la construcción, los daños a edificios históricos y, sobre todo, que una prisión gigante en el corazón de Manhattan perjudique el atractivo del distrito.

El proyecto «Jailscraper» que se alza en Manhattan, ¿es una solución moderna para humanizar el sistema penitenciario o un error urbanístico en una megalópolis? El tiempo lo dirá.

¿Cree usted que la construcción de una prisión rascacielos con cancha de baloncesto y terrazas garantiza los derechos humanos, o es un desperdicio de 3900 millones de dólares? ¿Qué impacto tendrá la aparición de una prisión así en el centro de la ciudad sobre la seguridad y el entorno urbano? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis con sus amigos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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