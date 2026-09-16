Se han revelado verdades impactantes sobre la política de fichajes de los gigantes de la Premier League y los talentos del fútbol uzbeko. Un ex scout del club «Manchester United», Nicolas Chinalli, reveló que personalmente recomendó a la directiva de los «Red Devils» fichar al defensa uzbeko Abdukodir Khusanov, quien ahora defiende los colores del «Manchester City». Según el experimentado experto de 47 años, mientras observaba los partidos de la selección de Uzbekistán Sub-20 durante la Copa Mundial Sub-20 de 2023 en Argentina, tres cualidades raras de Khusanov —su alta velocidad, su fuerza física de acero y su asombrosa concentración en el campo— lo dejaron impresionado al instante.

Sin embargo, en lugar de invertir en el futuro, los jefes del «United» cometieron un error histórico al elegir estrellas «listas para usar» para obtener resultados inmediatos. Como resultado, el «escudo» uzbeko, que pasó del club bielorruso «Energetik-BGU» al equipo francés «Lens», se dirigió a su rival histórico, el «Manchester City», un año y medio después por 40 millones de euros. Al mismo tiempo, otros representantes de nuestra selección Sub-20, campeona histórica de Asia en 2023 —Abbosbek Fayzullaev, Umarali Rakhmonaliev y Makhmud Makhamadjonov— están conquistando hoy los campos europeos. Entonces, ¿cómo «regaló» el «MU» a Khusanov al «City», qué probabilidades hay de que Fayzullaev y Rakhmonaliev se muden a Francia, y a qué nivel está llevando esta generación dorada al fútbol uzbeko?

¿Por qué el «MU» rechazó el fichaje? La confesión inesperada de Nicolas Chinalli

Detalles sensacionales revelados por el scout del gigante inglés:

El descubrimiento del Mundial: En la Copa Mundial Sub-20 de 2023 en Argentina, aunque los jóvenes uzbekos llegaron a octavos de final antes de perder dramáticamente ante Israel, fueron incluidos en las agendas de los scouts de todo el mundo;

«Tres cualidades me dejaron asombrado»: «Khusanov llamó mi atención de inmediato. Su velocidad, su fuerza física y su concentración tranquila en el juego eran absolutamente ideales para el "Manchester United"», recuerda Nicolas Chinalli;

El error de la directiva de Manchester: En lugar de adquirir al prometedor talento uzbeko a bajo precio, los responsables del club prefirieron buscar defensas experimentados y de renombre para ponerlos directamente en el once inicial, perdiendo así una gran oportunidad.

Un salto de 40 millones de euros, de Bielorrusia al «City»

Crónica de la llegada de Khusanov al «Manchester City»:

El brillo en el «Lens»: «Manchester United» dudaba, el club francés «Lens» fue más rápido, comprando al jugador al modesto equipo bielorruso «Energetik-BGU» por una suma insignificante;

Lecciones de la Champions League: Gracias a sus actuaciones sólidas en la Ligue 1 y la Champions League, Abdukodir se convirtió rápidamente en uno de los mejores jóvenes defensas centrales de Europa;

40 millones de euros y la elección de Pep Guardiola: Tras una temporada y media en el «Lens», el «Manchester City» pagó 40 millones de euros por este joven uzbeko, lo que constituye una de las derrotas más dolorosas del «MU» en el mercado de fichajes.

Desfile de la generación dorada: Fayzullaev, Rakhmonaliev y Makhamadjonov

El recorrido de los campeones de Asia 2023 por Europa:

Abbosbek Fayzullaev conquista Turquía: Tras sus brillantes partidos en el CSKA, el centrocampista, ahora en la Superliga turca, se ha convertido en el líder indiscutible del equipo «Istanbul Basaksehir»;

Umarali Rakhmonaliev y la intriga de la Champions: Tras su paso por el club ruso «Rubin», nuestro capitán se unió al campeón de Azerbaiyán, el «Sabah», y actualmente compite en la fase de liga de la Champions League;

Interés en Francia: Hay informes de que clubes de la Ligue 1 francesa están mostrando un serio interés tanto en Fayzullaev como en Rakhmonaliev;

Makhmud Makhamadjonov en la RPL: El lateral de la selección nacional progresa regularmente como titular en el «Dinamo» Makhachkala.

Esta declaración de Nicolas Chinalli demuestra una vez más que los jóvenes talentos formados por el fútbol uzbeko están hoy en el punto de mira de los clubes más poderosos del mundo y que su valor de mercado puede alcanzar millones de euros.

¿Crees que si Abdukodir Khusanov hubiera fichado por el «Manchester United» en lugar del «Manchester City» su carrera habría sido igual de exitosa, o fue la mejor elección? ¿Podrán nuestro capitán Umarali Rakhmonaliev y Abbosbek Fayzullaev unirse pronto a clubes de primer nivel en Francia? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte con orgullo este análisis del ascenso de los legionarios uzbekos con todos los aficionados al fútbol!