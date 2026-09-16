Forbes revela que la fortuna de Donald Trump alcanza los 7.300 millones de dólares

En el centro de la escena política estadounidense y del sistema financiero global, Donald Trumpve cómo su capital crece a una velocidad récord tras su histórica victoria en las elecciones presidenciales de 2024. Según el informe de evaluación actualizado de la prestigiosa revista «Forbes», el patrimonio neto del político republicano aumentó repentinamente en 2.700 millones de dólares tras su regreso a la Casa Blanca, alcanzando un total de 7.300 millones de dólares. Los analistas señalan que, solo en el último año, el capital del presidente ha crecido en 3.000 millones de dólares. Si antes la base de la fortuna de Trump eran los rascacielos y hoteles de Manhattan, hoy el panorama ha cambiado por completo: su principal motor de ingresos es ahora la industria de las criptomonedas y los activos digitales.

Lo más impactante es que casi un tercio de la fortuna de Trump, 2.400 millones de dólares, proviene de activos en criptomonedas, incluidos memecoins, el proyecto «World Liberty Financial» y el negocio de stablecoins. Además, aunque la red social «Truth Social» generó solo 3,6 millones de dólares en ingresos en 2024 con una pérdida neta de 401 millones, su participación añadió 2.000 millones de dólares a la fortuna del presidente. Los ingresos familiares también se dispararon gracias al libro, la película y los proyectos NFT de Melania Trump. Sin embargo, expertos independientes en ética califican este conflicto de intereses como algo sin precedentes en la historia de EE. UU., ya que la administración Trump apoya y regula el mercado de criptomonedas mientras obtiene miles de millones de dólares en ingresos personales.

«¿De dónde vienen los 7.300 millones de dólares?»: Mapa completo de los activos de Trump

Tipo de activo Valor estimado Fuentes principales y detalles Criptomonedas y liquidez 2.400 M $ 1.100 M $ en efectivo y activos líquidos, 709 M $ en memecoins, 338 M $ en tokens WLFI, 235 M $ en negocio de stablecoins Medios y redes sociales (TMTG) 2.000 M $ Acciones de Trump Media, propietaria de «Truth Social» (alto valor de mercado a pesar de una pérdida de 401 M $) Campos de golf y resorts 1.300 M $ 10 campos de golf prestigiosos en EE. UU., incluida la famosa residencia «Mar-a-Lago» en Florida Cartera inmobiliaria 1.200 M $ Edificios comerciales, torres y espacios comerciales en Nueva York y otras grandes ciudades Licencias y gestión 501 M $ Contratos globales de alquiler de marca personal para hoteles y productos Flota privada y otros 131 M $ Aviones privados y helicópteros por valor de 11 M $, otros paquetes de inversión Deudas judiciales y pasivos -95 M $ La multa de 500 M $ del tribunal de Nueva York fue anulada, pero persisten los pagos por el caso E. Jean Carroll

Revolución cripto y proyectos familiares: cifras reveladas por «Reuters»

Nuevo flujo financiero digital de la familia Trump:

635 M $ de memecoins TRUMP: En julio, el presidente registró oficialmente 635 millones de dólares en ingresos netos por la venta de tokens TRUMP en su declaración personal;

2.300 M $ de inversores: La investigación de «Reuters» muestra que, tras el regreso de Trump al poder, su familia atrajo al menos 2.300 millones de dólares de inversores extranjeros y locales para proyectos cripto privados;

Negocio mediático de la Primera Dama: Melania Trump obtuvo 10,7 M $ con su documental, más de 500.000 $ con su autobiografía y 6 M $ de beneficio neto mediante sus colecciones NFT;

Cartera de J.D. Vance: El vicepresidente también reveló poseer hasta medio millón de dólares en activos de Bitcoin, además de su bestseller y sus startups.

La «brecha» legislativa en EE. UU.: ¿Por qué nadie puede detener esto?

El problema más controvertido del sistema político de Washington:

Excepción para el presidente: Las estrictas leyes sobre conflictos de intereses en EE. UU. prohíben a ministros y congresistas gestionar sus negocios privados, pero esta restricción no se aplica directamente al Presidente y al Vicepresidente según la Constitución;

Convergencia entre legislación y beneficio personal: Mientras la administración Trump adopta decisiones que estimulan el mercado cripto y reducen impuestos, estas reformas aumentan el valor de los tokens y empresas de la familia presidencial;

Salvación de las multas judiciales: El político, cuyas cuentas corrían riesgo de congelación antes de las elecciones debido a 500 millones de dólares en gastos judiciales, alcanzó en un año la cima de su historia financiera: 7.300 millones de dólares.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su fortuna de 7.300 millones de dólares lo convierten no solo en el político más influyente de la época, sino también en el jefe de Estado más rico de la historia de Estados Unidos.

¿Cree usted que el hecho de que un jefe de Estado apoye el mercado de criptomonedas mientras obtiene personalmente cientos de millones de dólares de beneficio es un conflicto de intereses manifiesto o el derecho legítimo de un empresario exitoso? ¿Podrá la fortuna de Trump alcanzar la marca de los 10.000 millones de dólares antes de que termine su mandato? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo explosivo sobre finanzas globales y alta política con sus colegas, socios comerciales y entusiastas de las criptomonedas!