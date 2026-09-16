En un momento en que la competencia geopolítica trasciende las fronteras terrestres y se encamina hacia la militarización del espacio, ha surgido un nuevo y tenso conflicto diplomático entre Moscú y Washington sobre la seguridad espacial. Según una declaración urgente de Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Moscú se opone firmemente al despliegue de cualquier tipo de armamento en el espacio y hace un llamamiento a todos los Estados miembros de la ONU para detener este peligroso proceso y apoyar las resoluciones internacionales promovidas por Rusia. La declaración destaca que se presentarán tres proyectos de documentos clave destinados a prevenir una carrera armamentista en el espacio ante la Primera Comisión de la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU, que se celebrará en Nueva York del 5 de octubre al 6 de noviembre.

La parte rusa subrayó que este llamamiento es más urgente que nunca, afirmando que solo la unidad de la comunidad internacional puede frenar los planes agresivos de EE. UU. en el espacio. Esta declaración del Secretario de la Fuerza Aérea de EE. UU. Frank Kendall se produjo tras su admisión pública de que «Estados Unidos posee una cantidad suficiente de armas orbitales para proteger a sus fuerzas». Entonces, ¿qué armas está desplegando exactamente el Pentágono en órbita, qué implican las tres resoluciones importantes que se someterán a votación en la ONU y qué riesgos supone la nueva carrera armamentista espacial para la Tierra?

«Poner fin al armamento en órbita»: 3 iniciativas a tratar en la ONU

Los documentos principales que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia somete a debate en la Asamblea General de la ONU:

«Medidas prácticas sobre la PAROS»: Creación de mecanismos jurídicos internacionales concretos para la prevención de una carrera armamentista en el espacio (PAROS);

«No ser el primero en desplegar armas»: Una resolución global que refuerza el compromiso de los Estados de no ser los primeros en llevar sistemas de ataque o defensa a la órbita;

Medidas de transparencia y confianza: Un tercer proyecto de resolución destinado a garantizar la transparencia en las actividades espaciales y fortalecer la confianza entre los Estados;

La 81.ª sesión en Nueva York: Todos estos proyectos serán examinados durante la reunión de la Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU, responsable de los asuntos de seguridad, que tendrá lugar del 5 de octubre al 6 de noviembre.

La impactante confesión del Pentágono: «Tenemos suficientes armas orbitales»

Reclamaciones públicas expresadas por funcionarios de Washington:

Declaración del Secretario de la Fuerza Aérea de EE. UU.: Durante una conferencia de la Asociación de Fuerzas Aéreas y Espaciales, el Secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall, reveló que Estados Unidos cuenta con suficientes armas orbitales para proteger a sus fuerzas armadas;

Militarización del espacio: Según los expertos, esta declaración indica que Washington ya ha desplegado oficialmente armas espaciales capaces de destruir objetivos militares o inutilizar satélites en la órbita terrestre;

Ruptura del equilibrio global: La aparición de sistemas de ataque en el espacio desestabiliza el equilibrio nuclear y estratégico, aumentando geométricamente el riesgo de una guerra a gran escala.

El llamamiento de Maria Zakharova: «Solo la unidad puede detener a EE. UU.»

Esfuerzos de Moscú para formar una coalición internacional:

«Ahora es más importante que nunca»: Maria Zakharova instó a todos los Estados no solo a votar a favor de las iniciativas para mantener la paz en el espacio, sino también a participar como coautores de las resoluciones;

Obstáculo a los planes estadounidenses: La diplomática enfatizó que detener la transformación del espacio en un campo de batalla depende únicamente de la resistencia firme y conjunta de las naciones del mundo en la tribuna de la ONU;

El destino de las generaciones futuras: La saturación de la órbita con armas podría poner en riesgo en cualquier momento las comunicaciones globales, la navegación y la infraestructura económica en la Tierra.

Este debate global que comienza en la ONU sobre el espacio responderá a la pregunta de si la humanidad podrá preservar el espacio como un área de investigación pacífica o si se convertirá en el nuevo y más aterrador campo de batalla de los conflictos terrestres.

¿Cree usted que es posible detener la carrera armamentista que comienza entre EE. UU. y Rusia en la órbita terrestre mediante resoluciones de la ONU, o el inicio de una «Guerra de las galaxias» en el espacio se ha vuelto inevitable? ¿En qué medida la declaración del Pentágono sobre armas orbitales amenaza la seguridad mundial? ¡Deje sus análisis y comentarios, y comparta este importante análisis diplomático sobre la seguridad espacial global con todos sus amigos y observadores de la política internacional!