Internet Starlink se prueba en granjas del Reino Unido

La administración del condado de Lincolnshire, en el Reino Unido, planea instalar Internet satelital Starlink en explotaciones agrícolas situadas en zonas remotas donde no llega la red de fibra óptica. Según informa Ixbt.com, este proyecto tiene como objetivo determinar el papel de la conexión de alta velocidad en los complejos agroindustriales modernos y resolver los problemas de infraestructura en áreas aisladas. Así lo informa Ixbt.com .

Hoy en día, en el sector agrario, un Internet estable no es solo una comodidad, sino una necesidad diaria. La contabilidad, los procesos de intercambio de documentos electrónicos, la gestión de granjas y el monitoreo del ganado dependen directamente de la red de Internet.

Una solución digital para zonas remotas

La propiedad agrícola perteneciente a la administración, que abarca casi 16 500 acres, cuenta con un total de 149 parcelas alquiladas. Precisamente en estos lugares geográficamente complicados y remotos es donde se prevé probar las capacidades de conexión de banda ancha vía satélite.

Esta iniciativa se lleva a cabo en estrecha colaboración con el foro agrícola regional. Los expertos esperan que, a través de esta tecnología, se puedan ofrecer condiciones modernas a los agricultores en zonas donde no es posible instalar redes cableadas.

Una vez instalados los equipos especiales como parte del proyecto piloto, los agricultores que participan en la prueba deberán suscribirse al servicio Starlink de forma independiente. Esto les permitirá disfrutar de un acceso ininterrumpido a los servicios digitales a largo plazo.