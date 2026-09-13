Un incidente vergonzoso en el campeonato saudí no pasó desapercibido para Cristiano Ronaldo

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Un incidente vergonzoso en el campeonato saudí no pasó desapercibido para Cristiano Ronaldo

Se registró un incidente extremadamente vergonzoso y contrario a la ética del fútbol en la Saudi Pro League. Durante el partido entre Al-Taawoun y Al-Hilal, los cánticos insultantes y viles dirigidos por los aficionados locales hacia uno de los jugadores en el campo provocaron una gran indignación pública. Según informa Goal.com, los seguidores del equipo local tuvieron comportamientos vergonzosos contra el centrocampista del Al-Hilal, Ruben Neves. Así lo informa Goal.com informa .

Se supo que los aficionados de Al-Taawoun abordaron deliberadamente el tema relacionado con la trágica muerte de Diogo Jota, amigo cercano y excompañero de selección de Ruben Neves, para insultar al jugador portugués. Diogo Jota y Ruben Neves no solo jugaron juntos en las selecciones juveniles de Portugal, sino que también se hicieron grandes amigos al compartir equipo en el club inglés Wolverhampton.

La reacción de los jugadores y la fuerte protesta

Tras la trágica muerte de Diogo Jota, Ruben Neves comenzó a usar el dorsal 21 con la selección de Portugal en honor a su memoria. El propio jugador no pudo quedarse callado ante esta inmoralidad ocurrida en el campo. Según la información difundida por Cronache di Spogliatoio, Ruben Neves no ocultó su profundo desprecio y dolor tras el incidente: «Después de lo que hicieron, ni siquiera quiero que vayan a rezar».

Este vergonzoso incidente no pasó desapercibido para la comunidad futbolística ni para otras estrellas que juegan en el campeonato saudí. En particular, Cristiano Ronaldo, quien milita en el Al-Nassr, reaccionó al suceso y condenó enérgicamente el comportamiento de los aficionados. Según la estrella portuguesa, tales individuos no deberían volver a ser admitidos en los estadios.

Este conflicto ha vuelto a poner sobre la mesa los temas de la cultura de los aficionados y la seguridad en el fútbol saudí. Se exige que se respete la ética deportiva en los partidos de la liga local y que se tomen medidas disciplinarias estrictas contra aquellos aficionados que intentan aprovecharse de las tragedias personales de los jugadores rivales.

Cristiano RonaldoRuben NevesSaudi Pro LeagueDiogo JotaAl-Hilal
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Jahongir Tursunov
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