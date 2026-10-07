Un hombre de 71 años que recolectaba basura descubre por sorpresa que tiene 63 000 dólares en su cuenta

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Un hombre de 71 años que recolectaba basura descubre por sorpresa que tiene 63 000 dólares en su cuenta

En China, un hombre de 71 años que se ganaba la vida recolectando residuos reciclables durante más de 20 años vivió un suceso inesperado. Desconocía que tenía 63 000 dólares acumulados a lo largo de los años en su cuenta bancaria.

A principios de la década de 2000, el hombre perdió su empleo en una tienda estatal donde había trabajado durante casi 30 años. Tras ello, enfrentó dificultades financieras, se endeudó y perdió el contacto con sus seres queridos. Vivía en un edificio abandonado y sobrevivía recolectando basura.

En 2024, trabajadores sociales comenzaron a ayudar al hombre. Durante el proceso de restauración de sus documentos, se descubrió que recibía una pensión desde 2015, pero que nunca había utilizado esos fondos.

Como resultado, se acumularon cerca de 63 000 dólares en su cuenta de jubilación a lo largo de los años.

Ahora, el hombre planea destinar parte de sus ahorros inesperados al alquiler de un apartamento. Este dinero le permitirá vivir en condiciones mucho más cómodas tras largos años de una vida difícil.

Hombre de 71 añosRecolección de basura en ChinaCuenta bancaria de 63 000 dólaresPensión desde 2015Historia sorprendente
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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