Un hombre de 71 años se extirpó un tumor gigante que pesaba lo mismo que tres bebés

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Un hombre de 71 años se extirpó un tumor gigante que pesaba lo mismo que tres bebés

En Lhasa, China, un tumor gigante que pesaba lo mismo que tres bebés fue extirpado quirúrgicamente de la espalda de un hombre de 71 años.

El anciano acudió al hospital con esta enorme masa. Resultó que el tumor había estado presente en su cuerpo durante casi 30 años. Sin embargo, en los últimos dos años comenzó a crecer muy rápidamente.

La estructura enorme y blanda comenzaba en el hombro izquierdo del paciente y descendía hasta la parte baja de la espalda. Los vasos sanguíneos superficiales eran claramente visibles en la superficie del tumor. Los exámenes médicos revelaron que estaba ejerciendo presión sobre los músculos circundantes.

Los cirujanos decidieron operar al paciente. El tumor medía 56×54×28 centímetros. Los especialistas realizaron una incisión en la masa y la separaron cuidadosamente de los tejidos circundantes, capa por capa. Durante este proceso, también se ligaron los vasos sanguíneos que alimentaban el tumor.

Como resultado, la masa gigante fue extirpada por completo en una sola pieza. Según Need To Know, pesaba 22 libras, es decir, unos 10 kilogramos. Este peso es aproximadamente igual al peso total de tres recién nacidos, que pesan una media de 7 libras cada uno.

A pesar de ello, el paciente no perdió mucha sangre durante la operación. Según los médicos, la pérdida de sangre durante la cirugía fue de aproximadamente 100 mililitros.

La cicatriz en la espalda del hombre y el gran tumor extirpado mediante cirugía.

Tras la extirpación del tumor gigante, los cirujanos también realizaron una operación reconstructiva especial al paciente. Mediante la técnica de reconstrucción con colgajo, se reparó el gran defecto tisular que quedó tras la extirpación del tumor.

Los análisis de laboratorio realizados sobre la masa extirpada mostraron que estaba compuesta principalmente por células grasas maduras.

El drenaje del paciente se retiró cinco días después de la operación. Los puntos de sutura se quitaron dos semanas después. La herida cicatrizó bien y, durante el seguimiento de nueve meses tras la operación, no se detectaron signos de recurrencia o propagación del tumor.

Los médicos señalaron que el riesgo de que este tipo de tumor se propague a otras partes del cuerpo suele ser bajo. Sin embargo, puede reaparecer localmente y, en algunos casos, convertirse en una forma de tumor más agresiva.

Por ello, el paciente de 71 años tratado en Lhasa debe permanecer bajo supervisión médica a largo plazo. Este proceso incluye revisiones clínicas periódicas y, si es necesario, escáneres médicos.

Este inusual caso médico ha sido descrito recientemente en una revista médica científica. La publicación detalla los métodos y enfoques quirúrgicos utilizados por los médicos para extirpar el tumor gigante.

LhasaHombre de 71 añosTumorCirugíaMedicina
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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