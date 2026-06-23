La edad de jubilación para las mujeres aumenta nuevamente: nuevas reglas

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La edad de jubilación para las mujeres aumenta nuevamente: nuevas reglas

A partir del 1 de julio de este año, la edad de jubilación para las mujeres en Azerbaiyán aumentará otros seis meses, alcanzando los 65 años. De este modo, la edad de jubilación para hombres y mujeres se igualará en el país.

De acuerdo con la ley del país «Sobre pensiones laborales», la edad de jubilación de las mujeres se incrementa gradualmente seis meses cada año, desde el 1 de julio de 2017 hasta el 1 de julio de 2027. Para los hombres, este proceso finalizó el 1 de julio de 2021, fijando la edad de jubilación en 65 años.

Según la legislación, el derecho a recibir una pensión laboral por edad se otorga a los ciudadanos que hayan alcanzado la edad de jubilación y hayan acumulado un capital pensionario suficiente en su cuenta de seguro personal. Si el capital es insuficiente, se requiere un periodo de cotización de al menos 25 años.

A los ciudadanos que no tengan derecho a una pensión laboral se les asignará un subsidio social por edad. Desde el 1 de enero de 2023, su monto es de 220 manats, mientras que la pensión laboral mínima es de 320 manats. Asimismo, la pensión por edad se concede de por vida.

Para su información, el aumento anterior de la edad de jubilación para las mujeres se implementó el 1 de julio de 2025, fijándose en aquel entonces en 64 años y 6 meses.

A modo de comparación, según la legislación vigente en Uzbekistán, la edad general de jubilación para las mujeres está fijada en 55 años.

AzerbaiyánUzbekistán
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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