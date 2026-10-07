Un hombre que encontró casi 19 000 dólares en una bolsa de basura se convierte en su dueño

Corea del Suren la ciudad de Incheon, un hombre de más de 60 años encontró 25 millones de wones (aproximadamente 18 700 dólares) en una bolsa de basura. Tras seis meses sin que apareciera el dueño, el derecho de propiedad fue otorgado al hombre que hizo el hallazgo.

Se informó que el hombre encontró el dinero el 10 de febrero mientras recogía ropa vieja de una bolsa de basura de 20 litros abandonada cerca de un edificio residencial en Gimgok-dong, en el distrito de Jemulpo-gu de Incheon.

Los 25 millones de wones estaban ocultos bajo la ropa, divididos en cinco fajos de billetes de 50 000 wones. Cada fajo contenía 100 billetes, envueltos en bandas con el nombre del Banco de Corea.

El hombre informó inmediatamente del hallazgo a la policía. Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad, analizaron huellas dactilares y consultaron a decenas de vecinos para identificar al dueño.

Además, la información sobre el dinero encontrado se publicó en el portal nacional de objetos perdidos y en un periódico local. Sin embargo, nadie reclamó la suma durante seis meses.

Corea del Sursegún la legislación sobre objetos perdidos, si el dueño de un bien no reclama su derecho dentro de los seis meses posteriores al anuncio público, el derecho de propiedad puede pasar a la persona que lo encontró.

Por ello, en agosto, la policía entregó el dinero al hombre. No obstante, de los 25 millones de wones se descontaron 5,77 millones por un impuesto del 22 % y los gastos de publicación en el periódico local. Finalmente, se transfirieron 19,23 millones de wones a la cuenta del hombre.

La policía declaró que no se encontraron pruebas que vincularan el dinero con algún delito. Asimismo, dado que el hombre entregó el dinero a la policía siguiendo el procedimiento, no hubo impedimentos para que obtuviera la propiedad.