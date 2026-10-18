191 gramos de oro extraídos de residuos electrónicos

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191 gramos de oro extraídos de residuos electrónicos

Un bloguero chino anunció haber extraído oro por un valor de 120 000 yuanes, unos 17 000 dólares, a partir de miles de tarjetas SIM y otros residuos electrónicos. Tras publicar el vídeo del proceso en redes sociales, este generó un amplio debate.

Un bloguero residente en la provincia de Guangdong afirmó haber obtenido un total de 191,73 gramos de oro de chips de tarjetas SIM antiguas y otros componentes electrónicos. Según él, para ello utilizó procesos complejos como la disolución con ácidos fuertes y la recuperación mediante electrólisis.

Un usuario intrigado por el vídeo comentó: «Es mejor recoger residuos electrónicos durante un año que trabajar diez años», y pidió al bloguero que lo aceptara como aprendiz. Otro usuario escribió: «¿Se puede extraer oro de los chips de las tarjetas SIM? Nunca había oído hablar de esto».

Sin embargo, los expertos señalaron que la cantidad de oro en las tarjetas SIM comunes es muy pequeña. Aunque en el vídeo se afirma que cada tarjeta contiene 0,02 gramos de oro, en realidad esta cifra es de solo 0,47 miligramos. Por lo tanto, se necesitarían unas 400 000 tarjetas SIM para extraer 191 gramos de oro.

Tras las controversias, el bloguero explicó que los materiales utilizados no consistían solo en tarjetas SIM comunes. Afirmó que el oro también se extrajo de chips de desecho chapados en oro del sector de las telecomunicaciones y la electrónica.

«Esta no es la historia de una persona extrayendo oro de tarjetas SIM comunes. Es un proceso legítimo de reciclaje de ciertos residuos electrónicos en la industria de metales preciosos. El objetivo del vídeo no era crear sensacionalismo, sino mostrar el proceso y el valor del reciclaje de residuos», declaró el bloguero.

Los expertos advirtieron que intentar replicar este método de forma independiente es peligroso. En el proceso de extracción de oro se utilizan productos químicos extremadamente fuertes y corrosivos. Estos pueden causar daños graves a la salud humana y contaminar el medio ambiente. Por ello, el reciclaje de residuos electrónicos debe realizarse en condiciones especiales y cumpliendo las normas de seguridad.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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