¿Por qué una calle de Nueva York fue nombrada en honor a Spider-Man?

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¿Por qué una calle de Nueva York fue nombrada en honor a Spider-Man?

En el distrito de Queens, en Nueva York, una intersección fue nombrada en honor al famoso héroe de cómics Spider-Man. Esta zona de la calle Ingram tiene un significado especial para los fans: según la historia, es donde Peter Parker vivía con su tía May.

Lo más curioso es que, en la dirección descrita en los cómics, vivió una vez una familia real de apellido Parker. Esta coincidencia le da un toque único a la historia del personaje ficticio.

Según se informa, el actual dueño de la casa no sabía nada sobre la conexión con Spider-Man ni sobre su fama al comprar la propiedad. Al principio, ni siquiera entendía por qué recibía cartas dirigidas al superhéroe.

De esta manera, una dirección famosa del mundo del cómic se vinculó con la vida real de Nueva York, convirtiéndose en un nuevo punto de interés para los seguidores de Spider-Man.

Spider-ManPeter ParkerCalle IngramQueensNueva York
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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