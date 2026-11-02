¿Quiere Rusia unirse a la Organización de Estados Túrquicos? El Kremlin responde oficialmente

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¿Quiere Rusia unirse a la Organización de Estados Túrquicos? El Kremlin responde oficialmente

El portavoz del presidente de la Federación Rusa, Dmitri Peskov, declaró que la participación de Rusia en las actividades de la Organización de Estados Túrquicos (OET) sería un paso totalmente natural y lógico.

En una declaración del 2 de noviembre, el representante del Kremlin subrayó que muchos pueblos y regiones del país tienen raíces túrquicas históricas, señalando el interés de Moscú en cooperar dentro de la organización.

«Es lógicamente correcto y natural»: los puntos clave de Peskov

El enfoque oficial de los líderes rusos sobre este asunto se basa en los siguientes aspectos fundamentales:

  • Factor histórico y nacional: «En Rusia existen varias regiones cuya población es histórica y originariamente túrquica. Por lo tanto, dicha participación sería totalmente comprensible, apropiada y natural», enfatizó Dmitri Peskov;

  • Un Estado unificado, no regiones aisladas: El portavoz presidencial aclaró que no se trata de la participación de repúblicas túrquicas rusas específicas (como Tartaristán, Baskortostán o Yakutia), sino de la participación de la Federación Rusa como Estado unificado.

La iniciativa de Tokáyev: ¿se otorgará el estatus de observador?

Esta postura del Kremlin no es casual; es la continuación directa de una importante iniciativa política en Asia Central:

  • La propuesta del presidente de Kazajistán: Anteriormente, el líder kazajo Kasim-Yomart Tokáyev propuso la idea de otorgar a Rusia el estatus de observador oficial en la Organización de Estados Túrquicos;

  • Profundos lazos históricos: Tokáyev justificó su propuesta señalando que Moscú ha mantenido vínculos geopolíticos, culturales y económicos estrechos con el mundo túrquico durante siglos.

Si esta iniciativa recibe el apoyo de los Estados miembros (Uzbekistán, Turquía, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán), el equilibrio geopolítico y el alcance de la cooperación internacional en la OET podrían alcanzar un nuevo nivel.

Organización de Estados TúrquicosDmitri PeskovKasim-Yomart TokáyevFederación RusaGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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