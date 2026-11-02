El portavoz del presidente de la Federación Rusa, Dmitri Peskov, declaró que la participación de Rusia en las actividades de la Organización de Estados Túrquicos (OET) sería un paso totalmente natural y lógico.

En una declaración del 2 de noviembre, el representante del Kremlin subrayó que muchos pueblos y regiones del país tienen raíces túrquicas históricas, señalando el interés de Moscú en cooperar dentro de la organización.

«Es lógicamente correcto y natural»: los puntos clave de Peskov

El enfoque oficial de los líderes rusos sobre este asunto se basa en los siguientes aspectos fundamentales:

Factor histórico y nacional: «En Rusia existen varias regiones cuya población es histórica y originariamente túrquica. Por lo tanto, dicha participación sería totalmente comprensible, apropiada y natural», enfatizó Dmitri Peskov;

Un Estado unificado, no regiones aisladas: El portavoz presidencial aclaró que no se trata de la participación de repúblicas túrquicas rusas específicas (como Tartaristán, Baskortostán o Yakutia), sino de la participación de la Federación Rusa como Estado unificado.

La iniciativa de Tokáyev: ¿se otorgará el estatus de observador?

Esta postura del Kremlin no es casual; es la continuación directa de una importante iniciativa política en Asia Central:

La propuesta del presidente de Kazajistán: Anteriormente, el líder kazajo Kasim-Yomart Tokáyev propuso la idea de otorgar a Rusia el estatus de observador oficial en la Organización de Estados Túrquicos;

Profundos lazos históricos: Tokáyev justificó su propuesta señalando que Moscú ha mantenido vínculos geopolíticos, culturales y económicos estrechos con el mundo túrquico durante siglos.

Si esta iniciativa recibe el apoyo de los Estados miembros (Uzbekistán, Turquía, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán), el equilibrio geopolítico y el alcance de la cooperación internacional en la OET podrían alcanzar un nuevo nivel.