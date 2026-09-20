Aparece una araña venenosa en las costas de Finlandia

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Aparece una araña venenosa en las costas de Finlandia

Debido al calentamiento climático en Finlandia, una de las especies de arañas más venenosas del país — la araña de saco amarillo ha comenzado a extenderse más ampliamente. Así lo informó la revista científica « Suomen Luonto ».

« Una araña venenosa se está propagando en Finlandia: el calentamiento climático beneficia a la especie exótica », señala la publicación.

La revista señala que, actualmente, esta araña es considerada una de las más venenosas entre las especies presentes en el territorio finlandés. Fue detectada por primera vez en 2022 en la isla de Seili . Posteriormente, se ha encontrado en otras áreas del archipiélago y en las costas. A finales del verano de 2026 , esta especie también fue registrada en la península de Porkkala .

Su veneno afecta al organismo humano

Según la información, la población principal de la araña de saco amarillo se encuentra en Europa Central .

El veneno de esta araña puede provocar un proceso inflamatorio severo en el organismo humano.

En Finlandia existen cuatro especies de arañas de saco amarillo. Estas son: la araña de saco amarillo común, la verde, la de bandas y la curva.

Los expertos destacan que no es fácil distinguir estas especies entre sí basándose en sus características externas.

Se esconde de día, caza de noche

Las arañas de saco amarillo son principalmente activas durante la noche. Al caer la oscuridad, comienzan a moverse para cazar diversos insectos.

Durante el día, se esconden dentro de sus densas redes en forma de saco que tejen entre las plantas bajas.

Por ello, por ejemplo, la probabilidad de que esta araña caiga en la red de un entomólogo es mucho menor que en el caso de otras especies de arañas.

Araña de saco amarilloSuomen LuontoIsla de SeiliCalentamiento climáticoFinlandia
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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