Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, los debates políticos organizados en Nueva York por el prestigioso Atlantic Council provocaron un gran revuelo y acaloradas discusiones a nivel internacional. Según la información difundida por «Anadolu Aynasi», el líder sirio Ahmad ash-Sharaa (anteriormente conocido como Abu Muhammad al-Jolani) hizo una declaración inesperada durante su estancia en EE. UU., insistiendo en que no tuvo ninguna relación con los terribles atentados terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas de Nueva York: «No tuve ninguna relación con los eventos del 11 de septiembre. En ese momento tenía 13 años. No sabía absolutamente nada de todo esto. Por supuesto, expreso mis condolencias a todas las víctimas, ya sea en EE. UU. o en Oriente Medio, fallecidas como resultado de las políticas llevadas a cabo allí»..

Sin embargo, apenas se publicaron sus palabras, periodistas y analistas revisaron los archivos oficiales y descubrieron que el político había caído en una contradicción abierta. Según los datos biográficos oficiales, Ahmad ash-Sharaa nació en 1982 en Arabia Sauditaen la ciudad de Riad. Por lo tanto, ¡el día de la tragedia del 11 de septiembre de 2001 no tenía 13, sino 19 años! Además, la agencia estatal de noticias china CCTV publicó en diciembre de 2024 la confesión personal del propio ash-Sharaa, en la que el político contaba que los eventos del 11 de septiembre le influyeron profundamente en su juventud, que se sintió inspirado por las acciones de los organizadores de los ataques y que comenzó a asistir a reuniones secretas en Damasco. Esto contradice totalmente su declaración de que «no sabía nada y tenía 13 años».

Entonces, ¿por qué el líder sirio intenta justificar tanto su pasado ante el público estadounidense? ¿Es la «transformación» de un joven de 19 años en un niño de 13 una maniobra diplomática, y cómo evalúa Occidente estas contradicciones históricas de ash-Sharaa?

«19 años en lugar de 13, reuniones secretas en Damasco y confesión en Nueva York»: 5 puntos clave de la controversia

Detalles más importantes sobre el discurso de Ahmad ash-Sharaa en Nueva York y los hechos de archivo:

Justificación sobre el 11 de septiembre: El presidente sirio enfatizó en el debate del Atlantic Council que no tuvo ninguna implicación en los atentados de 2001 en Nueva York;

Error evidente sobre la edad: Ash-Sharaa dijo que tenía 13 años durante los atentados, pero los documentos oficiales muestran que nació en 1982, por lo que tenía 19 años en el momento de la tragedia;

Condolencias a las víctimas: El político expresó su pesar no solo por las víctimas en EE. UU., sino también por las fallecidas en Oriente Medio debido a la política estadounidense;

El archivo de CCTV lo reveló: A finales de 2024, el canal CCTV publicó sus propias palabras sobre cómo ash-Sharaa se inspiró en los eventos del 11 de septiembre para unirse a corrientes radicales y reuniones secretas;

La historia de «Al-Jolani»: La reputación política del líder, quien se mudó de Arabia Saudita a Siria con su familia en 1989 y tomó el alias de «al-Jolani» en honor a los Altos del Golán, vuelve a estar bajo el foco de la prensa occidental.

Declaración de Ahmad ash-Sharaa sobre el 11 de septiembre: comparación entre las palabras en Nueva York y los hechos de archivo oficiales

Análisis del discurso público del líder sirio y su historia documentada:

Criterios y parámetros Declaración oficial en Nueva York (Atlantic Council) Biografía oficial y pruebas de archivo Edad el 11 de septiembre de 2001 «En ese momento tenía 13 años» Nacido en 1982 — tenía 19 años entonces Nivel de conocimiento del atentado «No sabía absolutamente nada» Observado globalmente a través de medios de EE. UU. y el mundo Impacto del evento en la vida personal «No tuve ninguna relación, era ignorante» CCTV: «Los eventos del 11 de septiembre le influyeron profundamente y fueron un impulso para su actividad» Inicio de visiones radicales Negado, presentado como una etapa natural de la juventud Comenzó a asistir a reuniones secretas en Damasco después del 11 de septiembre Lugar de nacimiento y raíces — Riad (Arabia Saudita), originario de los Altos del Golán Actitud hacia las víctimas Condolencias a las víctimas en EE. UU. y a las fallecidas en Oriente Medio Intento de crear un equilibrio diplomático

Experticia en política internacional y geopolítica: ¿Por qué ash-Sharaa intenta reescribir su pasado?

Conclusiones de politólogos de Oriente Medio y analistas de seguridad internacional:

Crear el estatus de «presidente legítimo» ante Occidente: Ahmad ash-Sharaa, al llegar al poder, está obligado a borrar completamente su pasado extremista y cualquier rastro vinculado a «Al-Qaeda» para salir del aislamiento internacional y ser reconocido plenamente por la ONU, EE. UU. y Europa;

El factor del 11 de septiembre para el público estadounidense: En la política y la conciencia pública de EE. UU., el 11 de septiembre se considera la tragedia nacional más terrible; cualquier vínculo, por pequeño que sea, o su justificación, podría anular cualquier cooperación financiera y política con Washington, por lo que ash-Sharaa intenta presentarse como «un niño en aquel entonces»;

La consecuencia incómoda del reportaje de CCTV: Las palabras dichas en 2024, selladas en el archivo, crearon una trampa diplomática; las confesiones sobre reuniones secretas en Damasco e inspiración en los ataques son la prueba principal que pone en duda la sinceridad del líder para la inteligencia y los medios de EE. UU.;

La táctica de hacer un paralelo con las víctimas de Oriente Medio: Al mencionar a los árabes fallecidos por operaciones de EE. UU. en Irak y Siria junto a las víctimas estadounidenses, intenta mantener el equilibrio ante el mundo árabe y sus seguidores, mostrando la imagen de un líder que no se ha arrodillado ante Occidente.

Las declaraciones de Ahmad ash-Sharaa en la tribuna de Nueva York han vuelto a poner en el foco mundial la enorme brecha entre su nueva imagen y los hechos históricos.

¿Cree usted que estas declaraciones contradictorias del líder sirio sobre su edad y los eventos del 11 de septiembre afectarán la confianza de EE. UU. y la comunidad internacional hacia él? ¿Es aceptable en la diplomacia occidental que los políticos nieguen su pasado para obtener el poder? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta este artículo sensacionalista que revela las verdades ocultas de la política mundial con todos sus amigos!