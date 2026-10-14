Un hombre muere tras caer de una atracción en EE. UU., 9 juegos cerrados

Un hombre de 42 años falleció tras caer de una atracción en el parque de diversiones Six Flags, en el estado de Georgia, Estados Unidos. La tragedia ocurrió el 12 de octubre, informó la BBC.

Según la policía, Hassan Jihad Ibn Karim salió despedido de su asiento mientras la montaña rusa estaba en movimiento, cayendo al suelo y perdiendo la vida. Actualmente se investigan las causas del suceso.

Tras el incidente, la empresa Six Flags suspendió temporalmente el funcionamiento de nueve atracciones en Estados Unidos y Canadá con el fin de realizar inspecciones de seguridad.

No se ha informado oficialmente en qué atracción ocurrió el incidente. Sin embargo, testigos e imágenes aéreas muestran que la montaña rusa de alta velocidad Goliath está detenida.

Inaugurada en 2006, la atracción Goliath tiene una altura de 60 metros y puede alcanzar una velocidad de hasta 112 kilómetros por hora.

La policía y las autoridades del estado de Georgia están investigando el caso. La empresa Six Flags ha expresado sus condolencias a los familiares del fallecido.