Un hombre muere tras caer de una atracción en EE. UU., 9 juegos cerrados

·27·Mundo
Un hombre muere tras caer de una atracción en EE. UU., 9 juegos cerrados

Un hombre de 42 años falleció tras caer de una atracción en el parque de diversiones Six Flags, en el estado de Georgia, Estados Unidos. La tragedia ocurrió el 12 de octubre, informó la BBC.

Según la policía, Hassan Jihad Ibn Karim salió despedido de su asiento mientras la montaña rusa estaba en movimiento, cayendo al suelo y perdiendo la vida. Actualmente se investigan las causas del suceso.

Tras el incidente, la empresa Six Flags suspendió temporalmente el funcionamiento de nueve atracciones en Estados Unidos y Canadá con el fin de realizar inspecciones de seguridad.

No se ha informado oficialmente en qué atracción ocurrió el incidente. Sin embargo, testigos e imágenes aéreas muestran que la montaña rusa de alta velocidad Goliath está detenida.

Inaugurada en 2006, la atracción Goliath tiene una altura de 60 metros y puede alcanzar una velocidad de hasta 112 kilómetros por hora.

La policía y las autoridades del estado de Georgia están investigando el caso. La empresa Six Flags ha expresado sus condolencias a los familiares del fallecido.

Six FlagsGoliathGeorgiaMontaña rusaEstados Unidos
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En Moscú, un hombre salta sobre un taxi y coches de policía (vídeo)En Moscú, un hombre salta sobre un taxi y coches de policía (vídeo)5 octubre 16:14Hallan el cuerpo de su madre en un congelador: un hombre ruso es sospechoso de asesinatoHallan el cuerpo de su madre en un congelador: un hombre ruso es sospechoso de asesinato10 septiembre 20:00No es la hembra, sino el caballito de mar macho quien da a luz: un secreto sorprendente de la naturalezaNo es la hembra, sino el caballito de mar macho quien da a luz: un secreto sorprendente de la naturaleza27 agosto 01:34Un hombre que irrumpió con una espada en una escuela de Suecia fue abatido a tirosUn hombre que irrumpió con una espada en una escuela de Suecia fue abatido a tiros21 agosto 20:17Asesinato atroz en San Petersburgo: un hijo mata a su madre y la esconde en un congeladorAsesinato atroz en San Petersburgo: un hijo mata a su madre y la esconde en un congelador10 septiembre 21:27Un muerto durante un festival con 21 toros en México (video)Un muerto durante un festival con 21 toros en México (video)1 septiembre 12:07
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa