Un muerto y varios heridos en una famosa atracción de Estados Unidos

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Un muerto y varios heridos en una famosa atracción de Estados Unidos

Un incidente relacionado con una montaña rusa ocurrió en el famoso parque de atracciones Six Flags Over Georgia, en el estado de Georgia, EE. UU. Como resultado, una persona falleció y varias resultaron heridas, informó Associated Press.

Se informó que el suceso ocurrió el 12 de octubre en el parque cerca de Atlanta. Hasta el momento, no se ha dado información oficial sobre la causa de la muerte ni sobre cómo resultaron heridas las otras personas. La policía del condado de Cobb está investigando el caso.

La administración de Six Flags declaró que está colaborando con las autoridades locales y las fuerzas del orden. Un portavoz de la empresa expresó su profunda tristeza y señaló que se está brindando asistencia a los visitantes y empleados afectados.

Las autoridades aún no han confirmado en qué atracción ocurrió exactamente el incidente. Sin embargo, canales de televisión locales mostraron videos de la evacuación de pasajeros de la montaña rusa Goliath, inaugurada en 2006.

Según el sitio web oficial del parque, Goliath alcanza una velocidad de 113 km/h y una altura de 61 metros. El recorrido dura aproximadamente 3,5 minutos.

Lisa Cupid, presidenta de la junta de comisionados del condado de Cobb, expresó sus condolencias a los familiares del fallecido. Según ella, la familia ya ha sido notificada de la tragedia.

Según Associated Press, este incidente podría ser al menos la séptima muerte en el parque Six Flags Over Georgia. En 2006, un hombre también sufrió un presunto ataque cardíaco mientras estaba en la atracción Goliath.

Six Flags Over GeorgiaAtlantaGoliathCondado de CobbEstados Unidos
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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