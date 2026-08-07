Un zorro cae en la corriente de una atracción acuática

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Un zorro cae en la corriente de una atracción acuática

En el famoso estado de Illinois, Estados Unidos, Six Flags Great America ocurrió un hecho sorprendente en el parque de atracciones. El personal del parque rescató sano y salvo a un zorro que cayó accidentalmente en una atracción acuática. Los visitantes grabaron el incidente, que despertó gran interés en las redes sociales.

El incidente ocurrió en la ciudad de Gurnee, en la zona de la atracción acuática Roaring Rapids Según se informó, un pequeño zorro entró de alguna manera en la atracción y cayó al canal por el que circulaba la corriente de agua.

En ese momento, la atracción funcionaba con normalidad y las barcas que transportaban a los visitantes pasaban junto al animal. Según los testigos, el zorro intentó nadar contra la fuerte corriente, pero las paredes verticales le impidieron salir del agua por sí solo.

El video difundido muestra al animal intentando salir a la orilla varias veces, aunque la corriente volvía a arrastrarlo al agua. Poco después, el zorro fue visto por visitantes y empleados del parque.

Un zorro nada por un canal de agua turbia.

Entonces, dos empleados de Six Flags actuaron de inmediato e iniciaron una operación de rescate. Cambiaron la dirección de la corriente para acercar al zorro a un lugar seguro y lo sacaron del agua con cuidado.

Durante el rescate, uno de los empleados perdió el equilibrio por un instante y tropezó mientras llevaba al animal. Sin embargo, se recuperó rápidamente y puso al zorro a salvo.

Después del incidente, se confirmó que el zorro estaba en buen estado. Más tarde fue entregado a especialistas de una reserva forestal local, que lo devolvieron a su hábitat natural.

El video de este dramático rescate se difundió rápidamente por Internet y llamó la atención de miles de usuarios. Muchos destacaron la rapidez del personal del parque y su trato amable hacia el animal.

Six Flags Great AmericaIllinoisEE. UU.GurneeRoaring Rapids
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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